Курганского адвоката осудили за мошенничество

Адвокат из Шадринска (Курганская область) признан виновным в мошенничестве по отношению к своим клиентам, сообщили в пресс-службе Курганского облсуда. Осужденный известен тем, что защищал курганского спортсмена, которого обвиняли в убийстве.
«Шадринский адвокат, защищавший спортсмена, обвинявшегося в убийстве, признан виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба одному из своих клиентов. <…> За осужденным оставлено право обжаловать судебное решение в суд кассационной инстанции», — передает региональный телеканал «Город» со ссылкой на судебные документы.
В марте прошлого года силовики возбудили уголовное дело в отношении одного из курганских адвокатов. Мужчину подозревали в хищении у клиентов 70 тысяч рублей. Его также обвиняли в мошенничестве.
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