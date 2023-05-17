17 мая 2023

Курганского адвоката осудили за мошенничество

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Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, конвой, силовики, клетка, арест, тюрьма, решетка, браслеты, полиция, суд, лишение свободы, наручники, задержание
Адвоката признали виновным в мошенничестве Фото:

Адвокат из Шадринска (Курганская область) признан виновным в мошенничестве по отношению к своим клиентам, сообщили в пресс-службе Курганского облсуда. Осужденный известен тем, что защищал курганского спортсмена, которого обвиняли в убийстве.

«Шадринский адвокат, защищавший спортсмена, обвинявшегося в убийстве, признан виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба одному из своих клиентов. <…> За осужденным оставлено право обжаловать судебное решение в суд кассационной инстанции», — передает региональный телеканал «Город» со ссылкой на судебные документы.

В марте прошлого года силовики возбудили уголовное дело в отношении одного из курганских адвокатов. Мужчину подозревали в хищении у клиентов 70 тысяч рублей. Его также обвиняли в мошенничестве.

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Адвокат из Шадринска (Курганская область) признан виновным в мошенничестве по отношению к своим клиентам, сообщили в пресс-службе Курганского облсуда. Осужденный известен тем, что защищал курганского спортсмена, которого обвиняли в убийстве. «Шадринский адвокат, защищавший спортсмена, обвинявшегося в убийстве, признан виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба одному из своих клиентов. <…> За осужденным оставлено право обжаловать судебное решение в суд кассационной инстанции», — передает региональный телеканал «Город» со ссылкой на судебные документы. В марте прошлого года силовики возбудили уголовное дело в отношении одного из курганских адвокатов. Мужчину подозревали в хищении у клиентов 70 тысяч рублей. Его также обвиняли в мошенничестве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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