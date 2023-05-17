Курганского адвоката осудили за мошенничество

18 мая 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Адвоката признали виновным в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Адвокат из Шадринска (Курганская область) признан виновным в мошенничестве по отношению к своим клиентам, сообщили в пресс-службе Курганского облсуда. Осужденный известен тем, что защищал курганского спортсмена, которого обвиняли в убийстве. «Шадринский адвокат, защищавший спортсмена, обвинявшегося в убийстве, признан виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба одному из своих клиентов. <…> За осужденным оставлено право обжаловать судебное решение в суд кассационной инстанции», — передает региональный телеканал «Город» со ссылкой на судебные документы. В марте прошлого года силовики возбудили уголовное дело в отношении одного из курганских адвокатов. Мужчину подозревали в хищении у клиентов 70 тысяч рублей. Его также обвиняли в мошенничестве.

Адвокат из Шадринска (Курганская область) признан виновным в мошенничестве по отношению к своим клиентам, сообщили в пресс-службе Курганского облсуда. Осужденный известен тем, что защищал курганского спортсмена, которого обвиняли в убийстве. «Шадринский адвокат, защищавший спортсмена, обвинявшегося в убийстве, признан виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба одному из своих клиентов. <…> За осужденным оставлено право обжаловать судебное решение в суд кассационной инстанции», — передает региональный телеканал «Город» со ссылкой на судебные документы. В марте прошлого года силовики возбудили уголовное дело в отношении одного из курганских адвокатов. Мужчину подозревали в хищении у клиентов 70 тысяч рублей. Его также обвиняли в мошенничестве.