18 мая 2023
17 мая 2023

В ХМАО ищут врача на зарплату от 290 тысяч рублей

В Нягани ищут УЗИ-специалиста на зарплату от 290 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие II специализированной выставки-форума «Здравоохранение Урала – 2021». Екатеринбург, узи, медицинская техника, медицинское оборудование, ультразвуковое исследование
Заработная плата УЗИ-специалиста составит 290 000 рублей Фото:

В Нягани (ХМАО) ищут врача ультразвуковой диагностики. На сайте по поиску работы HeadHanter указано, что будущему сотруднику готовы платить до 290 000 рублей.

«ГК Мэдси. Клиники приглашает на работу врача ультразвуковой диагностики. Должностные обязанности: УЗИ диагностика органов брюшной полости, малого таза, сосудов, щитовидной железы, сердца, суставов, органов забрюшинного пространства. Заработная плата до 290 000 рублей», — говорится в вакансии.

Кроме того, работодатель готов предоставить жилье для кандидатов из других регионов или частичную компенсацию арендной платы. График работы можно обсудить индивидуально с главным врачом.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Сургуте (ХМАО) ищут менеджера для проведения игры в футбол в шарах (бампербол). В описании вакансии уточняется, что размер заработной платы сотрудника составит до 60 000 рублей в месяц.

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В Нягани (ХМАО) ищут врача ультразвуковой диагностики. На сайте по поиску работы HeadHanter указано, что будущему сотруднику готовы платить до 290 000 рублей. «ГК Мэдси. Клиники приглашает на работу врача ультразвуковой диагностики. Должностные обязанности: УЗИ диагностика органов брюшной полости, малого таза, сосудов, щитовидной железы, сердца, суставов, органов забрюшинного пространства. Заработная плата до 290 000 рублей», — говорится в вакансии. Кроме того, работодатель готов предоставить жилье для кандидатов из других регионов или частичную компенсацию арендной платы. График работы можно обсудить индивидуально с главным врачом. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Сургуте (ХМАО) ищут менеджера для проведения игры в футбол в шарах (бампербол). В описании вакансии уточняется, что размер заработной платы сотрудника составит до 60 000 рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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