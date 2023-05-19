Bloomberg: Россия изменила тактику и вооружение перед контрнаступлением ВСУ

Российские войска модернизировали свои танки Т-80 и Т-72 Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская армия изменила свой подход к боевым действиям и адаптировала технику перед готовящимся наступлением ВСУ. Вооруженные силы России настроили систему ПВО, а также модернизировали свои танки, сделав их менее уязвимыми. Об этом написали в Bloomberg.

«Российские военные изменили способ ведения боевых действий за 15 месяцев катастрофического конфликта на Украине и представляют значительную угрозу, поскольку Киев готовит крупное контрнаступление», — написали в издании. В материале также указали на то, что изменение Россией подхода имеет значение не только для Киева, но и для НАТО.

Уточняется, что армия России настроила противовоздушную оборону, выстроив ее вдоль фронта. Также российские силы модифицировали свои основные танки Т-80 и Т-72, сделав их менее уязвимыми для украинского противотанкового оружия. Также Вооруженные силы РФ начали использовать танки Т-55 и Т-62 в качестве боевых машин пехоты. При этом они имеют более тяжелую броню и мощное вооружение.

URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации о возможной смене тактики и вооружения российских войск, о которых пишет издание. На данный момент ответа не поступило.

Ранее военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов заявлял, что Россия сменила тактику нанесения ударов по украинским объектам. Если раньше обстрелы велись по распределительным энергоподстанциям, то теперь по генерирующим мощностям , напоминает Pravda.Ru. Недавно военкор Андрей Коц заявил, что российская армия начала чаще применять авиабомбы и управляемые боеприпасы в зоне спецоперации.