Военкор Коц заявил об изменении тактики российской армии в зоне спецоперации

19 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Российская армия начала применять новую тактику в спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия стала чаще применять авиабомбы и управляемые боеприпасы по местам скопления войск и размещения боеприпасов. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Наши стали чаще применять авиабомбы и управляемое высокоточное оружие по местам сосредоточения войск, по позициям, где располагаются их войска. Где хранится личный состав, техника и боеприпасы. Недавний удар по Хмельницкому, когда взрыв был до неба. Это явно накрыли какой-то крупный склад боеприпасов», — сказал Андрей Коц. Ранее военная городская администрация Киева предупредила жителей о необходимости находиться в укрытиях. В городе работают системы ПВО. Также были взрывы в Хмельницком, в Житомирской, Полтавской и Винницкой областях.

Российская армия стала чаще применять авиабомбы и управляемые боеприпасы по местам скопления войск и размещения боеприпасов. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Наши стали чаще применять авиабомбы и управляемое высокоточное оружие по местам сосредоточения войск, по позициям, где располагаются их войска. Где хранится личный состав, техника и боеприпасы. Недавний удар по Хмельницкому, когда взрыв был до неба. Это явно накрыли какой-то крупный склад боеприпасов», — сказал Андрей Коц. Ранее военная городская администрация Киева предупредила жителей о необходимости находиться в укрытиях. В городе работают системы ПВО. Также были взрывы в Хмельницком, в Житомирской, Полтавской и Винницкой областях.