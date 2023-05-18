Военкор Коц заявил об изменении тактики российской армии в зоне спецоперации

Российская армия стала чаще применять авиабомбы и управляемые боеприпасы по местам скопления войск и размещения боеприпасов. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.
«Наши стали чаще применять авиабомбы и управляемое высокоточное оружие по местам сосредоточения войск, по позициям, где располагаются их войска. Где хранится личный состав, техника и боеприпасы. Недавний удар по Хмельницкому, когда взрыв был до неба. Это явно накрыли какой-то крупный склад боеприпасов», — сказал Андрей Коц.
Ранее военная городская администрация Киева предупредила жителей о необходимости находиться в укрытиях. В городе работают системы ПВО. Также были взрывы в Хмельницком, в Житомирской, Полтавской и Винницкой областях.
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