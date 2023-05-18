18 мая 2023

Военкор Коц заявил об изменении тактики российской армии в зоне спецоперации

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Российская армия начала применять новую тактику в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия стала чаще применять авиабомбы и управляемые боеприпасы по местам скопления войск и размещения боеприпасов. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

«Наши стали чаще применять авиабомбы и управляемое высокоточное оружие по местам сосредоточения войск, по позициям, где располагаются их войска. Где хранится личный состав, техника и боеприпасы. Недавний удар по Хмельницкому, когда взрыв был до неба. Это явно накрыли какой-то крупный склад боеприпасов», — сказал Андрей Коц.

Ранее военная городская администрация Киева предупредила жителей о необходимости находиться в укрытиях. В городе работают системы ПВО. Также были взрывы в Хмельницком, в Житомирской, Полтавской и Винницкой областях.

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Российская армия стала чаще применять авиабомбы и управляемые боеприпасы по местам скопления войск и размещения боеприпасов. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Наши стали чаще применять авиабомбы и управляемое высокоточное оружие по местам сосредоточения войск, по позициям, где располагаются их войска. Где хранится личный состав, техника и боеприпасы. Недавний удар по Хмельницкому, когда взрыв был до неба. Это явно накрыли какой-то крупный склад боеприпасов», — сказал Андрей Коц. Ранее военная городская администрация Киева предупредила жителей о необходимости находиться в укрытиях. В городе работают системы ПВО. Также были взрывы в Хмельницком, в Житомирской, Полтавской и Винницкой областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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