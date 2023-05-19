Зеленский прилетит в Японию на саммит G7

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский лично посетит саммит G7 в Хиросиме Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит G7 в Хиросиме 19 мая. Об этом написали в Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Зеленский отправится в Хиросиму, Япония, чтобы лично присоединиться к лидерам „Большой семерки“, по словам людей, знакомых с планами», — написали в издании. Уточняется, что до этого президент Украины присоединится к заседанию дистанционно.

Ранее Зеленский лично посетил несколько стран Европы. Так, глава государства приезжал в Германию, Италию и Ватикан.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит G7 в Хиросиме 19 мая. Об этом написали в Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. «Зеленский отправится в Хиросиму, Япония, чтобы лично присоединиться к лидерам „Большой семерки“, по словам людей, знакомых с планами», — написали в издании. Уточняется, что до этого президент Украины присоединится к заседанию дистанционно. Ранее Зеленский лично посетил несколько стран Европы. Так, глава государства приезжал в Германию, Италию и Ватикан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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