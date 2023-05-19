Зеленский прилетит в Японию на саммит G7

Владимир Зеленский лично посетит саммит G7 в Хиросиме Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит G7 в Хиросиме 19 мая. Об этом написали в Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Зеленский отправится в Хиросиму, Япония, чтобы лично присоединиться к лидерам „Большой семерки“, по словам людей, знакомых с планами», — написали в издании. Уточняется, что до этого президент Украины присоединится к заседанию дистанционно.

Ранее Зеленский лично посетил несколько стран Европы. Так, глава государства приезжал в Германию, Италию и Ватикан.