Зеленский прилетит в Японию на саммит G7

Владимир Зеленский лично посетит саммит G7 в Хиросиме
Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит G7 в Хиросиме 19 мая. Об этом написали в Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
«Зеленский отправится в Хиросиму, Япония, чтобы лично присоединиться к лидерам „Большой семерки“, по словам людей, знакомых с планами», — написали в издании. Уточняется, что до этого президент Украины присоединится к заседанию дистанционно.
Ранее Зеленский лично посетил несколько стран Европы. Так, глава государства приезжал в Германию, Италию и Ватикан.
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