РБК: банки запросили у Минобороны доступ к реестру электронных повесток

19 мая 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Банки должны отказывать уклонистам в получении кредитов, но не имеют доступа к реестру военнообязанных Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские банки обратились в Минобороны с просьбой предоставить доступ к реестру получателей электронных повесток. Без доступа к базам данных банки опасаются роста жалоб. Банки должны отказывать уклонистам в получении кредита, однако у них нет доступа к единому реестру военнообязанных. «НСФР (Национальный совет финансового рынка, — прим. URA.RU) в письме просит дать банкам доступ к дате направления повестки, дате, когда она считается врученной, и дате, когда начинают действовать ограничительные меры», — пишет РБК со ссылкой на письма НСФР. Также в совете предложили давать банкам доступ к базам данных в течение 60 секунд без согласия гражданина. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о запуске к осеннему призыву единого реестра военнообязанных, напоминает Life . Также председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что уклонистов от военной службы будут ждать временные ограничения. Так, избегающим военной службы могут запретить водить автомобиль или лишить прав на получение займов и кредитов, пишет MK.RU .

Российские банки обратились в Минобороны с просьбой предоставить доступ к реестру получателей электронных повесток. Без доступа к базам данных банки опасаются роста жалоб. Банки должны отказывать уклонистам в получении кредита, однако у них нет доступа к единому реестру военнообязанных. «НСФР (Национальный совет финансового рынка, — прим. URA.RU) в письме просит дать банкам доступ к дате направления повестки, дате, когда она считается врученной, и дате, когда начинают действовать ограничительные меры», — пишет РБК со ссылкой на письма НСФР. Также в совете предложили давать банкам доступ к базам данных в течение 60 секунд без согласия гражданина. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о запуске к осеннему призыву единого реестра военнообязанных, напоминает Life. Также председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что уклонистов от военной службы будут ждать временные ограничения. Так, избегающим военной службы могут запретить водить автомобиль или лишить прав на получение займов и кредитов, пишет MK.RU.