18 мая 2023

С челябинского правительства требуют расплатиться за обанкроченную структуру

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Правительству региона предъявят новый иск за обанкроченное агентство Фото:

Правительство Челябинской области требуют привлечь к ответственности по долгам обанкроченного Агентства инвестиционного развития (АИР). Как следует из данных федресурса, иск подал в суд конкурсный управляющий Алексей Пивоваров.

«Конкурсный управляющий Алексей Пивоваров сообщает о подаче в арбитражный суд искового заявления о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав и взыскания солидарно с публично правового образования Челябинской области. Сумма убытков в размере 2,327 млн рублей», — отмечается в заявлении.

В качестве ответчиков будут привлечены правительство региона, минэконоразвития области и центр «Мой бизнес». Организации были выбраны как контролирующие https://ura.news/news/1052616750должника лица.

Банкротом АИР признали в сентябре 2022 года. В ноябре Пивоваров обратился в арбитражный суд. Управляющий потребовал взыскать с правительства области и регионального минфина свыше миллиарда рублей. Истец потребовал признать недействительными два договора дарения. В качестве обеспечения иска суд арестовал 131 квартиру, предоставленную при губернаторе Борисе Дубровского работникам театров. Правительство это решение опротестовало.

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Правительство Челябинской области требуют привлечь к ответственности по долгам обанкроченного Агентства инвестиционного развития (АИР). Как следует из данных федресурса, иск подал в суд конкурсный управляющий Алексей Пивоваров. «Конкурсный управляющий Алексей Пивоваров сообщает о подаче в арбитражный суд искового заявления о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав и взыскания солидарно с публично правового образования Челябинской области. Сумма убытков в размере 2,327 млн рублей», — отмечается в заявлении. В качестве ответчиков будут привлечены правительство региона, минэконоразвития области и центр «Мой бизнес». Организации были выбраны как контролирующие https://ura.news/news/1052616750должника лица. Банкротом АИР признали в сентябре 2022 года. В ноябре Пивоваров обратился в арбитражный суд. Управляющий потребовал взыскать с правительства области и регионального минфина свыше миллиарда рублей. Истец потребовал признать недействительными два договора дарения. В качестве обеспечения иска суд арестовал 131 квартиру, предоставленную при губернаторе Борисе Дубровского работникам театров. Правительство это решение опротестовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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