С челябинского правительства требуют расплатиться за обанкроченную структуру

Правительству региона предъявят новый иск за обанкроченное агентство Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Правительство Челябинской области требуют привлечь к ответственности по долгам обанкроченного Агентства инвестиционного развития (АИР). Как следует из данных федресурса, иск подал в суд конкурсный управляющий Алексей Пивоваров.

«Конкурсный управляющий Алексей Пивоваров сообщает о подаче в арбитражный суд искового заявления о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав и взыскания солидарно с публично правового образования Челябинской области. Сумма убытков в размере 2,327 млн рублей», — отмечается в заявлении.

В качестве ответчиков будут привлечены правительство региона, минэконоразвития области и центр «Мой бизнес». Организации были выбраны как контролирующие https://ura.news/news/1052616750должника лица.

Банкротом АИР признали в сентябре 2022 года. В ноябре Пивоваров обратился в арбитражный суд. Управляющий потребовал взыскать с правительства области и регионального минфина свыше миллиарда рублей. Истец потребовал признать недействительными два договора дарения. В качестве обеспечения иска суд арестовал 131 квартиру, предоставленную при губернаторе Борисе Дубровского работникам театров. Правительство это решение опротестовало.