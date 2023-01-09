Челябинское правительство оспорило арест 131 квартиры за долги своей структуры

Спор за квартиры, предоставленные артистам театров оперы и драмы, входит в новую фазу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Челябинской области оспорило обеспечительные меры в виде ареста 131 квартиры за долги Агентства инвестиционного развития, которых ранее добился конкурсный управляющий обанкротившего АИР. Это следует из базы судебных дел.

«Апелляционные жалобы области на определение Арбитражного суда Челябинской области о принятии обеспечительных мер поданы Управлением делами губернатора и правительства Челябинской области и министерства имущества Челябинской области. Первое заседание состоится в середине февраля», — пояснили URA.RU в областном арбитраже.

При губернаторе Борисе Дубровском областные власти предоставили 131 квартиру в микрорайоне «Белый хутор» работникам челябинской оперы, а также театра драмы. Этому предшествовала сделка между АИР и правительственной Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ), крупнейшей компанией-застройщиком региона. Квартиры были приняты в государственную собственность Челябинской области по договорам безвозмездной передачи (дарения) в рамках действующего законодательства, пояснили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Правительство региона создало АИР в 2013 году для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов организации. Далее само агентство обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года организацию признали финансово несостоятельной, ее конкурсным управляющим был назначен Алексей Пивоваров. В ноябре он потребовал взыскать с правительства более 1 млрд рублей. Также Пивоваров добился ареста жилья, предоставленного областными властями актерам и работникам театров оперы и драмы в Челябинске.