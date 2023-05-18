18 мая 2023

Туры в Таиланд для тюменцев резко подешевели

© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, море берег, дома на воде
Туры на Пхукет подешевели на 30% Фото:

Туры в Таиланд для тюменцев резко подешевели на 30%. Об этом URA.RU рассказал руководитель турагентства «Fun&Sun» Наталья Приходько. По ее словам, на Пхукет сейчас можно улететь за 60-70 тысяч рублей с человека.

«Если раньше на Пхукет можно было улететь за 100 тысяч рублей на человека, то на сегодняшний день можно за 60 тысяч улететь. У них сейчас влажный сезон настает, дожди обычно ночью идут, а к утру все опять цветет. <…> Туры подешевели на 30%», — рассказала URA.RU Приходько.

Однако руководитель агентства отметила, что прямых перелетов в Таиланд из Тюмени нет. Тюменцы могут улететь на Пхукет из Екатеринбурга транзитом через Казахстан.

Ранее URA.RU писало, как жители Тюмени могут сэкономить на летнем отдыхе. По словам турагентов, для этого необходимо выбирать несезонные направления и пользоваться услугой раннего бронирования.

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Туры в Таиланд для тюменцев резко подешевели на 30%. Об этом URA.RU рассказал руководитель турагентства «Fun&Sun» Наталья Приходько. По ее словам, на Пхукет сейчас можно улететь за 60-70 тысяч рублей с человека. «Если раньше на Пхукет можно было улететь за 100 тысяч рублей на человека, то на сегодняшний день можно за 60 тысяч улететь. У них сейчас влажный сезон настает, дожди обычно ночью идут, а к утру все опять цветет. <…> Туры подешевели на 30%», — рассказала URA.RU Приходько. Однако руководитель агентства отметила, что прямых перелетов в Таиланд из Тюмени нет. Тюменцы могут улететь на Пхукет из Екатеринбурга транзитом через Казахстан. Ранее URA.RU писало, как жители Тюмени могут сэкономить на летнем отдыхе. По словам турагентов, для этого необходимо выбирать несезонные направления и пользоваться услугой раннего бронирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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