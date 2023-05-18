Туры на Пхукет подешевели на 30% Фото: Алена Полозова © URA.RU

Туры в Таиланд для тюменцев резко подешевели на 30%. Об этом URA.RU рассказал руководитель турагентства «Fun&Sun» Наталья Приходько. По ее словам, на Пхукет сейчас можно улететь за 60-70 тысяч рублей с человека.

«Если раньше на Пхукет можно было улететь за 100 тысяч рублей на человека, то на сегодняшний день можно за 60 тысяч улететь. У них сейчас влажный сезон настает, дожди обычно ночью идут, а к утру все опять цветет. <…> Туры подешевели на 30%», — рассказала URA.RU Приходько.

Однако руководитель агентства отметила, что прямых перелетов в Таиланд из Тюмени нет. Тюменцы могут улететь на Пхукет из Екатеринбурга транзитом через Казахстан.

Ранее URA.RU писало, как жители Тюмени могут сэкономить на летнем отдыхе. По словам турагентов, для этого необходимо выбирать несезонные направления и пользоваться услугой раннего бронирования.