18 мая 2023

В сгоревшей курганской деревне Логоушка начнут строить дома. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган, последствия пожара, погарельцы, деревня логоушка
В курганской деревне, в которой сгорело 79 жилых домов, начнут строить новые Фото:
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В Курганской области в сгоревшей деревне Логоушка начнут строить новое жилье. Встреча застройщиков и погорельцев по данному вопросу намечена на 19 мая. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере бизнеса.

«В пятницу в Логоушку приедут застройщики и представители властей. Будут с местными жителями обсуждать начало строительства домов на месте сгоревших», — уточнил инсайдер. Другой собеседник добавил, что в ближайшие дни будут заключать соответствующие договоры.

Получить оперативный комментарий у главы Кетовского округа Олега Язовских получить не удалось. Его телефон во время звонка был занят. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что администрация Кетовского округа поможет погорельцам построить новые дома или переехать в квартиры. В апрельских пожарах в Логоушке сгорела целая улица. Огонь уничтожил 79 жилых домов. Позже стало известно, что застройщики будут восстанавливать жилье в населенных пунктах Шадринского и Кетовского округа. Также отстроят жилье жителям микрорайона Смолино. Кроме того, инсайдеры сообщали, что власти хотят привлечь к застройке крупную компанию из Челябинска.

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В Курганской области в сгоревшей деревне Логоушка начнут строить новое жилье. Встреча застройщиков и погорельцев по данному вопросу намечена на 19 мая. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере бизнеса. «В пятницу в Логоушку приедут застройщики и представители властей. Будут с местными жителями обсуждать начало строительства домов на месте сгоревших», — уточнил инсайдер. Другой собеседник добавил, что в ближайшие дни будут заключать соответствующие договоры. Получить оперативный комментарий у главы Кетовского округа Олега Язовских получить не удалось. Его телефон во время звонка был занят. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что администрация Кетовского округа поможет погорельцам построить новые дома или переехать в квартиры. В апрельских пожарах в Логоушке сгорела целая улица. Огонь уничтожил 79 жилых домов. Позже стало известно, что застройщики будут восстанавливать жилье в населенных пунктах Шадринского и Кетовского округа. Также отстроят жилье жителям микрорайона Смолино. Кроме того, инсайдеры сообщали, что власти хотят привлечь к застройке крупную компанию из Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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