В сгоревшей курганской деревне Логоушка начнут строить дома. Инсайд

19 мая 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

В курганской деревне, в которой сгорело 79 жилых домов, начнут строить новые Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганской области в сгоревшей деревне Логоушка начнут строить новое жилье. Встреча застройщиков и погорельцев по данному вопросу намечена на 19 мая. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере бизнеса. «В пятницу в Логоушку приедут застройщики и представители властей. Будут с местными жителями обсуждать начало строительства домов на месте сгоревших», — уточнил инсайдер. Другой собеседник добавил, что в ближайшие дни будут заключать соответствующие договоры. Получить оперативный комментарий у главы Кетовского округа Олега Язовских получить не удалось. Его телефон во время звонка был занят. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что администрация Кетовского округа поможет погорельцам построить новые дома или переехать в квартиры. В апрельских пожарах в Логоушке сгорела целая улица. Огонь уничтожил 79 жилых домов. Позже стало известно, что застройщики будут восстанавливать жилье в населенных пунктах Шадринского и Кетовского округа. Также отстроят жилье жителям микрорайона Смолино. Кроме того, инсайдеры сообщали, что власти хотят привлечь к застройке крупную компанию из Челябинска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области в сгоревшей деревне Логоушка начнут строить новое жилье. Встреча застройщиков и погорельцев по данному вопросу намечена на 19 мая. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере бизнеса. «В пятницу в Логоушку приедут застройщики и представители властей. Будут с местными жителями обсуждать начало строительства домов на месте сгоревших», — уточнил инсайдер. Другой собеседник добавил, что в ближайшие дни будут заключать соответствующие договоры. Получить оперативный комментарий у главы Кетовского округа Олега Язовских получить не удалось. Его телефон во время звонка был занят. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что администрация Кетовского округа поможет погорельцам построить новые дома или переехать в квартиры. В апрельских пожарах в Логоушке сгорела целая улица. Огонь уничтожил 79 жилых домов. Позже стало известно, что застройщики будут восстанавливать жилье в населенных пунктах Шадринского и Кетовского округа. Также отстроят жилье жителям микрорайона Смолино. Кроме того, инсайдеры сообщали, что власти хотят привлечь к застройке крупную компанию из Челябинска.