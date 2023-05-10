Мэрия курганской «Рублевки» поможет погорельцам построить дома или переехать в квартиры

11 мая 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

В Курганской области в пожарах сгорело 500 домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Мэрия Кетовского округа Курганской области поможет пострадавшим от пожаров построить новые дома или переехать в квартиры. Об этом URA.RU сообщил глава округа Олег Язовских. «Сейчас в пункте временного размещения [в профилактории КГСХА] находится девять человек. К моему округу из пострадавших от пожаров относится только Логоушка. В минувшие выходные у нас горел Белый Яр, но там мы отстояли дома. Сейчас уже ведутся работы в Логоушке. Восстанавливаем электричество, заключаем договоры для тех, кто планирует заново отстраивать дома. Также ведем работу с желающими приобрести квартиры. Сейчас мнения разделились 50 на 50. Кто-то хочет остаться в селе, а кто-то желает приобрести жилье в городе. Участок в любом случае останется у людей, после покупки квартиры они могут использовать участок как дачу или продать», — рассказал URA.RU Язовских. Ранее URA.RU писало, что сотрудники МЧС нашли виновников масштабных пожаров. Возбуждено несколько уголовных дел. В деревне Логоушка сгорела целая улица. Пожары произошли и в ряде других населенных пунктов. В селе Юлдус Шадринского округа власти обещали погорельцам построить дома на месте сгоревшего поселка.

Мэрия Кетовского округа Курганской области поможет пострадавшим от пожаров построить новые дома или переехать в квартиры. Об этом URA.RU сообщил глава округа Олег Язовских. «Сейчас в пункте временного размещения [в профилактории КГСХА] находится девять человек. К моему округу из пострадавших от пожаров относится только Логоушка. В минувшие выходные у нас горел Белый Яр, но там мы отстояли дома. Сейчас уже ведутся работы в Логоушке. Восстанавливаем электричество, заключаем договоры для тех, кто планирует заново отстраивать дома. Также ведем работу с желающими приобрести квартиры. Сейчас мнения разделились 50 на 50. Кто-то хочет остаться в селе, а кто-то желает приобрести жилье в городе. Участок в любом случае останется у людей, после покупки квартиры они могут использовать участок как дачу или продать», — рассказал URA.RU Язовских. Ранее URA.RU писало, что сотрудники МЧС нашли виновников масштабных пожаров. Возбуждено несколько уголовных дел. В деревне Логоушка сгорела целая улица. Пожары произошли и в ряде других населенных пунктов. В селе Юлдус Шадринского округа власти обещали погорельцам построить дома на месте сгоревшего поселка.