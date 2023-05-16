Сгоревшие жилые дома в Курганской области будут отстраивать семь местных застройщиков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со встречи погорельцев с властями и строительными компаниями.
«В Курганской области сгоревшие села восстановят семь застройщиков. они будут отстраивать дома, уничтоженные в пожарах в деревне Логоушка (Кетовский округ) и селе Юлдус (Шадринский округ). Для погорельцев из микрорайона Смолино будут строить дома на других территориях», — передает корреспондент.
Список:
- «Артель»
- «УютСтрой»,
- «ДеревнинЛиСтрой»
- «ДельтаСтрой»
- «Аспект45»
- «Практика»
- «ГК Лесник45»
Ранее URA.RU писало, что курганские власти запретили строить дома в сгоревшем микрорайоне Смолино. Такое решение принято из-за того, что территория является затопляемой. Также сообщалось, что погорельцам из Кургана предлагают жить в соседнем селе, однако местные жители отказываются.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.