Курганские власти назвали застройщиков, которые отстроят сгоревшие села. Список

В Курганской области сгоревшие села восстановят семь застройщиков
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Смолино. Застройщики. Курган
Власти назвали застройщиков, которые будут восстанавливать сгоревшие дома жителей Юлдуса, Смолино и Логоушки Фото:
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Сгоревшие жилые дома в Курганской области будут отстраивать семь местных застройщиков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со встречи погорельцев с властями и строительными компаниями.

«В Курганской области сгоревшие села восстановят семь застройщиков. они будут отстраивать дома, уничтоженные в пожарах в деревне Логоушка (Кетовский округ) и селе Юлдус (Шадринский округ). Для погорельцев из микрорайона Смолино будут строить дома на других территориях», — передает корреспондент.

Список:

  • «Артель»
  • «УютСтрой»,
  • «ДеревнинЛиСтрой»
  • «ДельтаСтрой»
  • «Аспект45»
  • «Практика»
  • «ГК Лесник45»

Ранее URA.RU писало, что курганские власти запретили строить дома в сгоревшем микрорайоне Смолино. Такое решение принято из-за того, что территория является затопляемой. Также сообщалось, что погорельцам из Кургана предлагают жить в соседнем селе, однако местные жители отказываются.

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Сгоревшие жилые дома в Курганской области будут отстраивать семь местных застройщиков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со встречи погорельцев с властями и строительными компаниями. «В Курганской области сгоревшие села восстановят семь застройщиков. они будут отстраивать дома, уничтоженные в пожарах в деревне Логоушка (Кетовский округ) и селе Юлдус (Шадринский округ). Для погорельцев из микрорайона Смолино будут строить дома на других территориях», — передает корреспондент. Список: Ранее URA.RU писало, что курганские власти запретили строить дома в сгоревшем микрорайоне Смолино. Такое решение принято из-за того, что территория является затопляемой. Также сообщалось, что погорельцам из Кургана предлагают жить в соседнем селе, однако местные жители отказываются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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