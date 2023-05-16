Курганские власти назвали застройщиков, которые отстроят сгоревшие села. Список

В Курганской области сгоревшие села восстановят семь застройщиков

16 мая 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Власти назвали застройщиков, которые будут восстанавливать сгоревшие дома жителей Юлдуса, Смолино и Логоушки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Сгоревшие жилые дома в Курганской области будут отстраивать семь местных застройщиков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со встречи погорельцев с властями и строительными компаниями. «В Курганской области сгоревшие села восстановят семь застройщиков. они будут отстраивать дома, уничтоженные в пожарах в деревне Логоушка (Кетовский округ) и селе Юлдус (Шадринский округ). Для погорельцев из микрорайона Смолино будут строить дома на других территориях», — передает корреспондент. Список: «Артель»

«УютСтрой»,

«ДеревнинЛиСтрой»

«ДельтаСтрой»

«Аспект45»

«Практика»

«ГК Лесник45» Ранее URA.RU писало, что курганские власти запретили строить дома в сгоревшем микрорайоне Смолино. Такое решение принято из-за того, что территория является затопляемой. Также сообщалось, что погорельцам из Кургана предлагают жить в соседнем селе, однако местные жители отказываются.

Сгоревшие жилые дома в Курганской области будут отстраивать семь местных застройщиков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со встречи погорельцев с властями и строительными компаниями. «В Курганской области сгоревшие села восстановят семь застройщиков. они будут отстраивать дома, уничтоженные в пожарах в деревне Логоушка (Кетовский округ) и селе Юлдус (Шадринский округ). Для погорельцев из микрорайона Смолино будут строить дома на других территориях», — передает корреспондент. Список: Ранее URA.RU писало, что курганские власти запретили строить дома в сгоревшем микрорайоне Смолино. Такое решение принято из-за того, что территория является затопляемой. Также сообщалось, что погорельцам из Кургана предлагают жить в соседнем селе, однако местные жители отказываются.