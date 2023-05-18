Компанию из Челябинска привлекут, чтобы отстроить сгоревшее курганское село

Челябинского застройщика хотят привлечь к восстановлению сгоревших домов в Юлдусе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Власти Курганской области планируют привлечь крупного застройщика из Челябинска, чтобы восстановить татарское село Юлдус в Шадринском районе. Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к властям региона. В населенном пункте в масштабном пожаре сгорело более двухсот жилых домов, погибло семь человек.

«Сейчас идут переговоры с челябинской компанией „Ин-Строй“. Власти хотят, чтобы она зашла в село Юлдус и начала отстраивать сгоревшие дома. В татарском селе очень большой объем работы, видимо поэтому решили привлечь крупного застройщика с большим опытом», — сообщил инсайдер.

URA.RU направило официальный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства не поступил. Дозвониться до застройщика «Ин-Строй» не удалось. По имеющемуся в редакции номеру телефона никто не ответил.

По данным сервиса СБИС, челябинская компания ООО «Ин-Строй» занимается строительством жилых и нежилых зданий. В частности, предприятие возводит малоэтажные дома из керамзитобетонных блоков собственного производства. Владельцем компании является Егор Чеузов.

Ранее URA.RU писало, что отстраивать сгоревшие дома в Курганской области будут семь местных компаний. Застройщики будут возводить погорельцам жилье в селе Юлдус и деревне Логоушка. Также на другой территории отстроят дома пострадавшим в пожарах жителям микрорайона Смолино. Курганские власти заявляли, что это связано с тем, что их дома находятся в затопляемой зоне и там нельзя ничего строить. Всего в регионе в майских пожарах сгорело свыше пяти тысяч домов и строений. В огне погиб 21 человек, более 2,5 тысяч пострадали