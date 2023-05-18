18 мая 2023

Силовики раскрыли подробности инцидента в Верхней Пышме, где нашли два трупа на дереве

Силовики выясняют обстоятельства смерти свердловчан, обнаруженных висящими на дереве
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
По предварительным данным силовиков, смерти не носят криминальный характер Фото:

Тела, мужчины и женщины, которых обнаружили висящими на дереве в лесу Верхней Пышмы (Свердловская область), отправят на судмед-экспертизу. По предварительным данным, инцидент не носит криминальный характер. Подробности URA.RU рассказали представители Следственного комитета Свердловской области и регионального ГУВД.

«Сообщение об обнаружении в лесном массиве Верхней Пышмы тел молодого парня и девушки, поступило днем 19 мая от посетителей лесопарка. По предварительным сведениям, это происшествие не связано с проявлениями криминала. При осмотре установлено, что вещи умерших находились при них», — сообщил руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области полковник Валерий Горелых.

В региональном Следственном комитете URA.RU заявили, что проведен осмотр места происшествия. «Опрашиваются очевидцы, тела умерших будут направлены на судмед-экспертизу. Сведений о том, что смерть екатеринбуржцев наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Причины и обстоятельства выясняются», — отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее URA.RU писало, что в свердловском лесу обнаружили молодую пару, повешенную на дереве. Трупы нашли местные жители. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

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Тела, мужчины и женщины, которых обнаружили висящими на дереве в лесу Верхней Пышмы (Свердловская область), отправят на судмед-экспертизу. По предварительным данным, инцидент не носит криминальный характер. Подробности URA.RU рассказали представители Следственного комитета Свердловской области и регионального ГУВД. «Сообщение об обнаружении в лесном массиве Верхней Пышмы тел молодого парня и девушки, поступило днем 19 мая от посетителей лесопарка. По предварительным сведениям, это происшествие не связано с проявлениями криминала. При осмотре установлено, что вещи умерших находились при них», — сообщил руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области полковник Валерий Горелых. В региональном Следственном комитете URA.RU заявили, что проведен осмотр места происшествия. «Опрашиваются очевидцы, тела умерших будут направлены на судмед-экспертизу. Сведений о том, что смерть екатеринбуржцев наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Причины и обстоятельства выясняются», — отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Ранее URA.RU писало, что в свердловском лесу обнаружили молодую пару, повешенную на дереве. Трупы нашли местные жители. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
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