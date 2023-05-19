Землячка Вячеслава Зайцева наживается на имени покойного модельера

Жительница города Иванова незаконно зарегистрировала товарный знак, используя имя модельера Вячеслава Зайцева. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Дизайнер не успел завершить судебные разбирательства — он скончался 30 апреля.
«В 2018-м году к нему пожаловала предпринимательница Светлана Романова — предложила открыть в Иванове музей, посвященный модельеру. А чтобы законно продавать там именные сувениры, убедила стать соучредителем. <…> В 2022-м кутюрье неожиданно узнал, что женщина все же зарегистрировала товарный знак „Слава Зайцев Kids“. Пошел в суд, почти одолел Романову, но не успел», — передает telegram-канал.
Женщина утверждает, что ни о каком музее речи не было. Помощники умершего модельера не знают, как завершится разбирательство, так как сын Зайцева Егор еще не скоро вступит в наследство. У поверенного модельера, который представлял его интересы, истекла доверенность. Ранее URA.RU писало, что модельеру диагностировали болезнь Паркинсона. Зайцева не стало 30 апреля. Причиной смерти было кровотечение в желудке модельера.
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