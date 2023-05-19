Оппозиция Грузии встретит первый рейс из Москвы в Тбилиси протестами

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Московскому самолету в Тбилиси не рады, заявил оппозиционер Фото:

Грузинская оппозиционная партия «Дроа» («Время») направилась вместе со сторонниками в международный аэропорт Тбилиси с целью протеста против первого прямого московского рейса компании «Азимут». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы встретим русский самолет в аэропорту и дадим знать, что ему тут не рады!» — заявил представитель партии, передает РИА Новости. По его мнению, власти должны отказаться от прямых рейсов, так как это губит репутацию страны.

Ранее российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение на осуществление полетов в Грузию. Об этом сообщил глава агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.

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Грузинская оппозиционная партия «Дроа» («Время») направилась вместе со сторонниками в международный аэропорт Тбилиси с целью протеста против первого прямого московского рейса компании «Азимут». Об этом сообщает РИА Новости. «Мы встретим русский самолет в аэропорту и дадим знать, что ему тут не рады!» — заявил представитель партии, передает РИА Новости. По его мнению, власти должны отказаться от прямых рейсов, так как это губит репутацию страны. Ранее российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение на осуществление полетов в Грузию. Об этом сообщил глава агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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