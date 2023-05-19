Оппозиция Грузии встретит первый рейс из Москвы в Тбилиси протестами

Грузинская оппозиционная партия «Дроа» («Время») направилась вместе со сторонниками в международный аэропорт Тбилиси с целью протеста против первого прямого московского рейса компании «Азимут». Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы встретим русский самолет в аэропорту и дадим знать, что ему тут не рады!» — заявил представитель партии, передает РИА Новости. По его мнению, власти должны отказаться от прямых рейсов, так как это губит репутацию страны.
Ранее российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение на осуществление полетов в Грузию. Об этом сообщил глава агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.
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