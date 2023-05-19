Кремль заявил о демографической яме в России

19 мая 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, меры по поддержке рождаемости пока не дают должного результата Фото: Владимир Андреев © URA.RU Меры по устранению демографической проблемы пока не дали желаемого результата, поэтому правительству предстоит предпринять новые шаги. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Здесь есть проблемы не преодолимого характера. Это демографические ямы, которые преследуют нас в связи с Великой Отечественной войной и 90-ми годами, когда страна разваливалась. Это падение было спровоцировано продолжающейся войной. Сейчас, десятилетия спустя, эти ямы соединились и стали историческим хвостом, который нас преследует. Есть определенная инерция у этих процессов. Есть эффективные меры по поддержке рождаемости — это целый набор мер. Пока он не дает должного эффекта, поэтому требуются новые меры, какие именно — это то, чем занимается кабмин», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Меры по устранению демографической проблемы пока не дали желаемого результата, поэтому правительству предстоит предпринять новые шаги. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Здесь есть проблемы не преодолимого характера. Это демографические ямы, которые преследуют нас в связи с Великой Отечественной войной и 90-ми годами, когда страна разваливалась. Это падение было спровоцировано продолжающейся войной. Сейчас, десятилетия спустя, эти ямы соединились и стали историческим хвостом, который нас преследует. Есть определенная инерция у этих процессов. Есть эффективные меры по поддержке рождаемости — это целый набор мер. Пока он не дает должного эффекта, поэтому требуются новые меры, какие именно — это то, чем занимается кабмин», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.