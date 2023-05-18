18 мая 2023

Власти раскрыли имена и гонорары столичных диджеев, которые выступят на 300-летии Перми

Власти Перми заплатят 1,6 млн рублей московским диджеям за выступление на дне города
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Выставка «Человек 2.0» в ГЦСИ. Екатеринбург, диджейский пульт, диджей
Диджеи зажгут на пермской набережной 12 июня Фото:
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300-летие Перми

Власти Перми заключили новый контракт о выступлении в рамках 300-летия города трех диджеев из Москвы и одного дуэта из Санкт-Петербурга. Музыканты за участие в фестивале на набережной получат в общем счете 1 632 499 рублей, следует из документов на портале госзакупок.

«Услуги по обеспечению участия диджеев Михаила Агабекова (сценическое имя „HUSTLER“, г. Москва), Сергея Черткова („СНЕ ROCKY“, г. Москва), Кирилла Чобанова („GOOM GUM“, г. Москва), „Мс Жан и Dj Riga“ (г. Санкт-Петербург). Цена контракта составляет 1 632 499 рублей», — говорится договоре.

Фестиваль диджеев на пермской набережной состоится 12 июня в течение дня. По его завершению зрители смогут увидеть и праздничный фейерверк в честь 300-летия Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что на фестивале выступят DJ DaGreen (Денис Мельников) из Сочи, а также москвичи Matvey Emerson (Матвей Кацабин) и ROMPASO (Роман Крылов).

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Власти Перми заключили новый контракт о выступлении в рамках 300-летия города трех диджеев из Москвы и одного дуэта из Санкт-Петербурга. Музыканты за участие в фестивале на набережной получат в общем счете 1 632 499 рублей, следует из документов на портале госзакупок. «Услуги по обеспечению участия диджеев Михаила Агабекова (сценическое имя „HUSTLER“, г. Москва), Сергея Черткова („СНЕ ROCKY“, г. Москва), Кирилла Чобанова („GOOM GUM“, г. Москва), „Мс Жан и Dj Riga“ (г. Санкт-Петербург). Цена контракта составляет 1 632 499 рублей», — говорится договоре. Фестиваль диджеев на пермской набережной состоится 12 июня в течение дня. По его завершению зрители смогут увидеть и праздничный фейерверк в честь 300-летия Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что на фестивале выступят DJ DaGreen (Денис Мельников) из Сочи, а также москвичи Matvey Emerson (Матвей Кацабин) и ROMPASO (Роман Крылов).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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