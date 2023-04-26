Главное пиротехническое шоу в честь 300-летия Перми устроит театр огня «Кама» за 10 млн рублей

27 апреля 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

На День города пермякам заказали пиротехнический спектакль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Праздничный фейерверк вечером 12 июня в честь 300-летия Перми устроит театр огня «Кама». Судя по техническому заданию к контракту, это будет целый спектакль стоимостью 10 млн рублей. «Театрализовано-пиротехнический спектакль „Рожденные на Каме“ продолжительностью не менее 20 минут, в котором каждый залп пиротехнических изделий проходит в тщательно продуманное время, синхронизированное с музыкальной композицией, без интервалов между залпами, в трех уровнях высоты», — говорится в документе, размещенном на портале госзакупок. Стоимость контракта составляет 10 млн рублей. Местом оказания услуг для исполнителя в договоре указаны набережная Кама, Коммунальный мост, городской пляж рядом с ним и акватория реки. Шоу состоится с 23:40 до 00:00. Для него перекроют мост и закроют городской пляж.

Праздничный фейерверк вечером 12 июня в честь 300-летия Перми устроит театр огня «Кама». Судя по техническому заданию к контракту, это будет целый спектакль стоимостью 10 млн рублей. «Театрализовано-пиротехнический спектакль „Рожденные на Каме“ продолжительностью не менее 20 минут, в котором каждый залп пиротехнических изделий проходит в тщательно продуманное время, синхронизированное с музыкальной композицией, без интервалов между залпами, в трех уровнях высоты», — говорится в документе, размещенном на портале госзакупок. Стоимость контракта составляет 10 млн рублей. Местом оказания услуг для исполнителя в договоре указаны набережная Кама, Коммунальный мост, городской пляж рядом с ним и акватория реки. Шоу состоится с 23:40 до 00:00. Для него перекроют мост и закроют городской пляж.