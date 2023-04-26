26 апреля 2023

Главное пиротехническое шоу в честь 300-летия Перми устроит театр огня «Кама» за 10 млн рублей

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Празднование Дня города. Челябинск , салют, шоу, праздник, фейерверк
На День города пермякам заказали пиротехнический спектакль Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Праздничный фейерверк вечером 12 июня в честь 300-летия Перми устроит театр огня «Кама». Судя по техническому заданию к контракту, это будет целый спектакль стоимостью 10 млн рублей.

«Театрализовано-пиротехнический спектакль „Рожденные на Каме“ продолжительностью не менее 20 минут, в котором каждый залп пиротехнических изделий проходит в тщательно продуманное время, синхронизированное с музыкальной композицией, без интервалов между залпами, в трех уровнях высоты», — говорится в документе, размещенном на портале госзакупок. Стоимость контракта составляет 10 млн рублей.

Местом оказания услуг для исполнителя в договоре указаны набережная Кама, Коммунальный мост, городской пляж рядом с ним и акватория реки. Шоу состоится с 23:40 до 00:00. Для него перекроют мост и закроют городской пляж.

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Праздничный фейерверк вечером 12 июня в честь 300-летия Перми устроит театр огня «Кама». Судя по техническому заданию к контракту, это будет целый спектакль стоимостью 10 млн рублей. «Театрализовано-пиротехнический спектакль „Рожденные на Каме“ продолжительностью не менее 20 минут, в котором каждый залп пиротехнических изделий проходит в тщательно продуманное время, синхронизированное с музыкальной композицией, без интервалов между залпами, в трех уровнях высоты», — говорится в документе, размещенном на портале госзакупок. Стоимость контракта составляет 10 млн рублей. Местом оказания услуг для исполнителя в договоре указаны набережная Кама, Коммунальный мост, городской пляж рядом с ним и акватория реки. Шоу состоится с 23:40 до 00:00. Для него перекроют мост и закроют городской пляж.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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