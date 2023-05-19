В Екатеринбурге снесут легендарный недострой рядом с американским консульством

Недострой оставался бесхозным последние семь лет Фото: Московец Илья © URA.RU

Компания «Брусника» выкупила долгострой рядом с американским консульством в Екатеринбурге. Фирма, которая его строила, обанкротилась, а затем здание перешло в собственность банка «Открытие», и его не могли продать с 2016 года. На месте долгостроя появится жилой дом. Об этом сообщает компания-покупатель в своих социальных сетях.

«Вчера вечером решилась судьба самого известного недостроя Екатеринбурга. Мы выкупили 18-этажное здание, расположенное в центре города на пересечении улиц Гоголя и Энгельса», — заявили представители «Брусники». Бизнес-центр «Карнеол» возвели еще в 2009 году, но желающих приобрести его не было.

Здание находится в плачевном состоянии, в связи с чем его решили снести. «Мы намерены аккуратно разобрать „Карнеол“ и возвести на участке жилой дом. Его внешний облик наши архитекторы определят совместно с городской администрацией и профильным сообществом», — рассказали в «Бруснике». Демонтаж начнется этим летом и закончится в следующем году.

Ранее стало известно, что дочерняя компания «РЖД» продает в Екатеринбурге трехэтажное здание по адресу Трамвайный переулок, 10. Внутри располагаются офисы и действующее общежитие, где проживают 18 человек. Первоначальная цена объекта — 50 млн рублей.