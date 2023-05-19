В России с 2024 года увеличится размер детских пособий

В России увеличатся детские пособия, сообщил Антон Котяков
С 2024 года размер пособий по уходу за ребенком увеличится до 49 тысяч рублей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
«В 2024 году размер пособий по уходу за ребенком поднимется с нынешних 33 тысяч рублей до 49 тысяч», — сообщил Котяков. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что к 2025 году размер пособий достигнет уровня в 66 тысяч рублей.
В 2021 году уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предлагала увеличить размер ежемесячного пособия по уходу за детьми до средней зарплаты. Ее слова передает «Ридус».
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