В России с 2024 года увеличится размер детских пособий

Глава Минтруда Котяков: размер детских пособий в 2024 году достигнет 49 тысяч рублей
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Прогулка по Юго-западному району. Екатеринбург, ребенок, коляска, парк, лето, родитель
В России увеличатся детские пособия, сообщил Антон Котяков Фото:

С 2024 года размер пособий по уходу за ребенком увеличится до 49 тысяч рублей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«В 2024 году размер пособий по уходу за ребенком поднимется с нынешних 33 тысяч рублей до 49 тысяч», — сообщил Котяков. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что к 2025 году размер пособий достигнет уровня в 66 тысяч рублей.

В 2021 году уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предлагала увеличить размер ежемесячного пособия по уходу за детьми до средней зарплаты. Ее слова передает «Ридус».

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С 2024 года размер пособий по уходу за ребенком увеличится до 49 тысяч рублей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. «В 2024 году размер пособий по уходу за ребенком поднимется с нынешних 33 тысяч рублей до 49 тысяч», — сообщил Котяков. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что к 2025 году размер пособий достигнет уровня в 66 тысяч рублей. В 2021 году уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предлагала увеличить размер ежемесячного пособия по уходу за детьми до средней зарплаты. Ее слова передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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