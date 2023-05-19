В Перми за миллион продают секс-шоп для укрепления семьи

19 мая 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Магазин продолжает работать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Собственник магазина для взрослых LOVE BOX продает свой бизнес. Вместе с шоурумом новому владельцу отдадут торговое оборудование, остатки товара и аккаунты в социальных сетях, сообщили URA.RU в компании. «LOVE BOX — это не просто магазин, это шоурум для укрепления семьи. В ассортименте множество товаров бизнес-сувениры, интимные девайсы, картины, фото, откровенная одежда, ролевые аксессуары, а также подарочные сертификаты и наборы, которые мы собираем для наших покупателей», — рассказали владельцы магазина. По словам собственника, с бизнесом пришлось расстаться из-за семейных обстоятельств. Несмотря на продажу, магазин продолжает свою работу. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продается лавка экзотических фруктов. Стоимость торговой точки — 17 млн рублей.

Собственник магазина для взрослых LOVE BOX продает свой бизнес. Вместе с шоурумом новому владельцу отдадут торговое оборудование, остатки товара и аккаунты в социальных сетях, сообщили URA.RU в компании. «LOVE BOX — это не просто магазин, это шоурум для укрепления семьи. В ассортименте множество товаров бизнес-сувениры, интимные девайсы, картины, фото, откровенная одежда, ролевые аксессуары, а также подарочные сертификаты и наборы, которые мы собираем для наших покупателей», — рассказали владельцы магазина. По словам собственника, с бизнесом пришлось расстаться из-за семейных обстоятельств. Несмотря на продажу, магазин продолжает свою работу. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продается лавка экзотических фруктов. Стоимость торговой точки — 17 млн рублей.