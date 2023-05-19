В Перми за миллион продают секс-шоп для укрепления семьи

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Клипарт. Свердловская область, секс-шоп, пешеходный переход, знаки, стоп, интимные услуги, товары для взрослых
Магазин продолжает работать Фото:

Собственник магазина для взрослых LOVE BOX продает свой бизнес. Вместе с шоурумом новому владельцу отдадут торговое оборудование, остатки товара и аккаунты в социальных сетях, сообщили URA.RU в компании.

«LOVE BOX — это не просто магазин, это шоурум для укрепления семьи. В ассортименте множество товаров бизнес-сувениры, интимные девайсы, картины, фото, откровенная одежда, ролевые аксессуары, а также подарочные сертификаты и наборы, которые мы собираем для наших покупателей», — рассказали владельцы магазина.

По словам собственника, с бизнесом пришлось расстаться из-за семейных обстоятельств. Несмотря на продажу, магазин продолжает свою работу.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продается лавка экзотических фруктов. Стоимость торговой точки — 17 млн рублей.

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Собственник магазина для взрослых LOVE BOX продает свой бизнес. Вместе с шоурумом новому владельцу отдадут торговое оборудование, остатки товара и аккаунты в социальных сетях, сообщили URA.RU в компании. «LOVE BOX — это не просто магазин, это шоурум для укрепления семьи. В ассортименте множество товаров бизнес-сувениры, интимные девайсы, картины, фото, откровенная одежда, ролевые аксессуары, а также подарочные сертификаты и наборы, которые мы собираем для наших покупателей», — рассказали владельцы магазина. По словам собственника, с бизнесом пришлось расстаться из-за семейных обстоятельств. Несмотря на продажу, магазин продолжает свою работу. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продается лавка экзотических фруктов. Стоимость торговой точки — 17 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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