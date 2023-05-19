Полковник Матвийчук: истребители F-16 поставят на Украину осенью

20 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

F-16 будут использоваться для запуска ракет высокой дальности, сказал Анатолий Матвийчук Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Истребители F-16 доставят на Украину, если Россия не завершит спецоперацию до середины лета. Об этом в беседе с URA.RU заявил экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Если мы не завершим к середине лета нашу операцию, к осени, возможно, появятся самолеты. Я не думаю, что будут поставки от американцев. Они очень скрупулезно к этому делу подходят, и все боятся нарваться на конфронтацию. Скорее всего, они будут передавать их Польше, а оттуда уже поставлять Украине. Я боюсь, что обучение уже идет давно, где-то с осени прошлого года группа пилотов уже обучается», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, истребители будут использоваться в основном для запуска ракет высокой дальности. «Эти самолеты не будут критичны для нашей группировки. Чтобы их насытить, необходимо как минимум 150-200 таких. Во-первых, таких сил нет ни в Польше, ни у кого. 10-20 самолетов, на которые они наскребут, будут использоваться эпизодически. Возможно, для запуска ракет высокой дальности», — объяснил эксперт. Президент США Джо Байден и сотрудники Белого дома разрешат союзникам по НАТО экспортировать F-16 для Украины, сообщал телеканал CNN. В Пентагоне заявили, что могут научить украинских пилотов летать на этих истребителях за четыре месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Истребители F-16 доставят на Украину, если Россия не завершит спецоперацию до середины лета. Об этом в беседе с URA.RU заявил экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Если мы не завершим к середине лета нашу операцию, к осени, возможно, появятся самолеты. Я не думаю, что будут поставки от американцев. Они очень скрупулезно к этому делу подходят, и все боятся нарваться на конфронтацию. Скорее всего, они будут передавать их Польше, а оттуда уже поставлять Украине. Я боюсь, что обучение уже идет давно, где-то с осени прошлого года группа пилотов уже обучается», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, истребители будут использоваться в основном для запуска ракет высокой дальности. «Эти самолеты не будут критичны для нашей группировки. Чтобы их насытить, необходимо как минимум 150-200 таких. Во-первых, таких сил нет ни в Польше, ни у кого. 10-20 самолетов, на которые они наскребут, будут использоваться эпизодически. Возможно, для запуска ракет высокой дальности», — объяснил эксперт. Президент США Джо Байден и сотрудники Белого дома разрешат союзникам по НАТО экспортировать F-16 для Украины, сообщал телеканал CNN. В Пентагоне заявили, что могут научить украинских пилотов летать на этих истребителях за четыре месяца.