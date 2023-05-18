В мэрии Кургана рассказали, чем закончилась драка школьниц с распылением перцовки

Курганские школьницы помирились после драки с распылением перцовки

Подравшиеся в школе Кургана девятиклассницы помирились Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученицы, подравшиеся в классе одной из школ Кургана, помирились и уже на следующий день после конфликта приступили к занятиям. Одной из девочек была оказана медицинская помощь в областном госпитале, рассказали в пресс-службе администрации города Кургана в ответ на запрос URA.RU.

«Конфликт между двумя одноклассницами произошел в одном из курганских школ. Родители пострадавшей девочки своевременно были проинформированы об инциденте. В сопровождении классного руководителя она незамедлительно была доставлена в областной госпиталь, где девочке была оказана необходимая медицинская помощь. На следующий день обе девочки присутствовали на занятиях. В настоящее время конфликт исчерпан, с участниками составлена беседа в присутствии родителей, девочки помирились, претензий друг к другу у сторон нет», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Вместе с тем, после инцидента в школе работала инспекция по делам несовершеннолетних. С педагогическим коллективом школы проведен внеплановый инструктаж, а с обучающимися — профилактические беседы.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане школьница избила одноклассницу и брызнула ей в глаза из перцового баллончика. Инцидент произошел в классе в присутствии учителя. Поводом к агрессии стал отказ девятиклассницы надеть фартук на выпускной. Один из учеников снял потасовку на видео.