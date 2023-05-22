Челябинская компания застроит микрорайон Кургана малоэтажными домами

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Стройка в заозерном. Курган, стройматериалы, песок, ипотека, жилье, стройка, новосторойка
Челябинская компания застраивает Заозерный район Кургана Фото:

Челябинской компании «СЗ «Домострой», принадлежащей крупному бизнесмену Олегу Лакницкому, выдали разрешение на строительство еще двух малоэтажных домов в Заозерном районе Кургана. Информация об этом сообщается на сайте городской администрации.

«ООО «СЗ «Домострой», г. Магнитогорск, Челябинская область. Разрешение на строительство двух трехэтажных домов в Заозерном микрорайоне на участках №51 и №52», — говорится в документе мэрии. По данным кадастровой карты, земельные участки для строительства расположены на площади около 52 тысяч квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что компания челябинского бизнесмена займется застройкой, которую лоббировал Шумков. Также сообщалось, что глава региона и бизнесмен Олег Лакницкий обсудили новое строительство малоэтажных домов в Заозерном. В рамках масштабного проекта, иногородний застройщик планирует построить более 43 жилых домов до 2032 года.

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Челябинской компании «СЗ «Домострой», принадлежащей крупному бизнесмену Олегу Лакницкому, выдали разрешение на строительство еще двух малоэтажных домов в Заозерном районе Кургана. Информация об этом сообщается на сайте городской администрации. «ООО «СЗ «Домострой», г. Магнитогорск, Челябинская область. Разрешение на строительство двух трехэтажных домов в Заозерном микрорайоне на участках №51 и №52», — говорится в документе мэрии. По данным кадастровой карты, земельные участки для строительства расположены на площади около 52 тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что компания челябинского бизнесмена займется застройкой, которую лоббировал Шумков. Также сообщалось, что глава региона и бизнесмен Олег Лакницкий обсудили новое строительство малоэтажных домов в Заозерном. В рамках масштабного проекта, иногородний застройщик планирует построить более 43 жилых домов до 2032 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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