Владелец «Кировского» вступил в конфликт с мэрией Екатеринбурга

Владелец сети «Кировский» Игор Ковпак не согласен с условиями городских властей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга подала в суд на сеть супермаркетов «Кировский». Дело в том, что городские власти хотят изъять магазин ради расширения улицы Татищева. Администрация города предлагает владельцу сети Игорю Ковпаку 10,6 миллиона рублей, чтобы выкупить площадь в 275 квадратных метров. Сам магазин находится в многоквартирном доме на Заводской, 30. Данные иска содержатся в картотеке Арбитражного суда. Владелец сети Ковпак продавать свой актив за предложенную сумму не собирается.

В пресс-службе мэрии уральской столицы URA.RU пояснили, что магазин собираются изъять для муниципальных нужд. «Согласно отчету об оценке вышеназванного нежилого помещения, подготовленному оценочной организацией в соответствии с требованиями ФЗ №135, размер возмещения составит 10 633 900 рублей», — отметили в городской администрации.

Владелец торговой сети Игорь Ковпак в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил о том, что предложенная сумма не соответствует рыночной стоимости объекта. «Площадь магазина в доме на Заводской составляет 275 квадратных метров. Администрация предлагает выкупить торговый объект за 30 тысяч рублей за квадратный метр. За эти деньги даже в пригороде ничего не купить, особенно учитывая то, что в данную стоимость входит и земельный участок», — отметил Ковпак.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге снесут дома, чтобы расширить дорогу. Чтобы расширить улицу Татищева, городские власти планируют снести дома, а также два подъезда дома на улице Заводской, 30. Жильцов — почти полусотни квартир — планируется расселить.