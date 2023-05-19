Снаряд ВСУ ранил мужчину в частном доме белгородского села

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Обстановка в Горловке и в Зайцево. Донецкая Народная Республика, Горловка, донецкая народная республика, донецк, горловка, осколок
Снаряд, выпущенный ВСУ, ранил мужчину в Белгородской области, сообщил Вячеслав Гладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор в Белгороде. Снаряд попал по мирному жителю во дворе частного дома. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Уточняется, что мужчине диагностировали ранения средней тяжести.

«Под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший — мужчина с ранением руки и ноги», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что дом мужчины был частично разрушен. Кроме того, осколками повреждены автомобиль и линия электропередач. Бригада скорой помощи доставляет мужчину в больницу. Диагностированы ранения средней тяжести.

ВСУ регулярно обстреливают пограничную зону с Белгородской областью. Гладков сообщал, что при обстреле ВСУ 18 мая погибли двое человек.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор в Белгороде. Снаряд попал по мирному жителю во дворе частного дома. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Уточняется, что мужчине диагностировали ранения средней тяжести. «Под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший — мужчина с ранением руки и ноги», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что дом мужчины был частично разрушен. Кроме того, осколками повреждены автомобиль и линия электропередач. Бригада скорой помощи доставляет мужчину в больницу. Диагностированы ранения средней тяжести. ВСУ регулярно обстреливают пограничную зону с Белгородской областью. Гладков сообщал, что при обстреле ВСУ 18 мая погибли двое человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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