Боррель испугался гнева третьих стран из-за антироссийских санкций Боррель призвал Евросоюз избегать конфликтов со странами, не обязанными соблюдать санкции против России 19 мая 2023 в 18:01 Размер текста - 17 + ЕС не должен конфликтовать со странами, которые обходят санкции против России, заявил Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Третьи страны не обязаны соблюдать санкционный режим против России, поэтому Евросоюз (ЕС) должен избегать конфликтов с руководством таких государств. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Нам нужно действовать осторожно и избегать конфликтов со странами, на которые не распространяется европейское право и которые не соблюдают санкционный режим против России», — передает слова Борреля официальный сайт Евросоюза. Он подчеркнул, что условие обязательного соблюдения антироссийских санкций относиться исключительно к экономическим операторам ЕС. Санкции против России не являются экстерриториальными, поэтому в борьбе с обходом санкционного режима нужно быть осторожными, заключил Боррель. Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявлял об угрозах со стороны Жозепа Борреля по причине обхода индийским государством антироссийских санкций. США, в свою очередь, объявили о новом пакете санкций против России, в том числе против компаний, которые оказывают помощь РФ в обходе ограничений, передает VSE42.Ru. Третьи страны не обязаны соблюдать санкционный режим против России, поэтому Евросоюз (ЕС) должен избегать конфликтов с руководством таких государств. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Нам нужно действовать осторожно и избегать конфликтов со странами, на которые не распространяется европейское право и которые не соблюдают санкционный режим против России», — передает слова Борреля официальный сайт Евросоюза. Он подчеркнул, что условие обязательного соблюдения антироссийских санкций относиться исключительно к экономическим операторам ЕС. Санкции против России не являются экстерриториальными, поэтому в борьбе с обходом санкционного режима нужно быть осторожными, заключил Боррель. Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявлял об угрозах со стороны Жозепа Борреля по причине обхода индийским государством антироссийских санкций. США, в свою очередь, объявили о новом пакете санкций против России, в том числе против компаний, которые оказывают помощь РФ в обходе ограничений, передает VSE42.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям