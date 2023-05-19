Боррель испугался гнева третьих стран из-за антироссийских санкций

Боррель призвал Евросоюз избегать конфликтов со странами, не обязанными соблюдать санкции против России
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
ЕС не должен конфликтовать со странами, которые обходят санкции против России, заявил Жозеп Боррель Фото:
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Третьи страны не обязаны соблюдать санкционный режим против России, поэтому Евросоюз (ЕС) должен избегать конфликтов с руководством таких государств. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Нам нужно действовать осторожно и избегать конфликтов со странами, на которые не распространяется европейское право и которые не соблюдают санкционный режим против России», — передает слова Борреля официальный сайт Евросоюза. Он подчеркнул, что условие обязательного соблюдения антироссийских санкций относиться исключительно к экономическим операторам ЕС. Санкции против России не являются экстерриториальными, поэтому в борьбе с обходом санкционного режима нужно быть осторожными, заключил Боррель.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявлял об угрозах со стороны Жозепа Борреля по причине обхода индийским государством антироссийских санкций. США, в свою очередь, объявили о новом пакете санкций против России, в том числе против компаний, которые оказывают помощь РФ в обходе ограничений, передает VSE42.Ru.

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Третьи страны не обязаны соблюдать санкционный режим против России, поэтому Евросоюз (ЕС) должен избегать конфликтов с руководством таких государств. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Нам нужно действовать осторожно и избегать конфликтов со странами, на которые не распространяется европейское право и которые не соблюдают санкционный режим против России», — передает слова Борреля официальный сайт Евросоюза. Он подчеркнул, что условие обязательного соблюдения антироссийских санкций относиться исключительно к экономическим операторам ЕС. Санкции против России не являются экстерриториальными, поэтому в борьбе с обходом санкционного режима нужно быть осторожными, заключил Боррель. Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявлял об угрозах со стороны Жозепа Борреля по причине обхода индийским государством антироссийских санкций. США, в свою очередь, объявили о новом пакете санкций против России, в том числе против компаний, которые оказывают помощь РФ в обходе ограничений, передает VSE42.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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