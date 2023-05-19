В Свердловской области продлен запрет на охоту

Запрет на охоту в Свердловской области продлили до 1 июня 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, оружие, стрельба, охота, винтовка, охотник, снайперская винтовка, винтовка мосина
Запрет на охоту продлили до 1 июня Фото:

На территории Свердловской области продлили запрет на охоту до 1 июня. Соответсвующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

«Запрет на охоту в Свердловской области продлен до 1 июня. Запрещена любительская и спортивная охота», — указано в документе. Решение было принято в связи с особым противопожарным режимом, действующим в регионе.

Ранее URA.RU писало, что из-за бушующих пожаров на территории Свердловской области в регионе ввели противопожарный режим. Ограничения коснулись не только любителей отдыхать на природе, но и охотников. Ранее запрет на охоту был до 22 мая.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Свердловской области продлили запрет на охоту до 1 июня. Соответсвующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. «Запрет на охоту в Свердловской области продлен до 1 июня. Запрещена любительская и спортивная охота», — указано в документе. Решение было принято в связи с особым противопожарным режимом, действующим в регионе. Ранее URA.RU писало, что из-за бушующих пожаров на территории Свердловской области в регионе ввели противопожарный режим. Ограничения коснулись не только любителей отдыхать на природе, но и охотников. Ранее запрет на охоту был до 22 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...