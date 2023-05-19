В Свердловской области продлен запрет на охоту

Запрет на охоту продлили до 1 июня
На территории Свердловской области продлили запрет на охоту до 1 июня. Соответсвующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
«Запрет на охоту в Свердловской области продлен до 1 июня. Запрещена любительская и спортивная охота», — указано в документе. Решение было принято в связи с особым противопожарным режимом, действующим в регионе.
Ранее URA.RU писало, что из-за бушующих пожаров на территории Свердловской области в регионе ввели противопожарный режим. Ограничения коснулись не только любителей отдыхать на природе, но и охотников. Ранее запрет на охоту был до 22 мая.
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