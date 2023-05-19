В Свердловской области продлен запрет на охоту

Запрет на охоту в Свердловской области продлили до 1 июня 2023 года

19 мая 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Запрет на охоту продлили до 1 июня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На территории Свердловской области продлили запрет на охоту до 1 июня. Соответсвующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. «Запрет на охоту в Свердловской области продлен до 1 июня. Запрещена любительская и спортивная охота», — указано в документе. Решение было принято в связи с особым противопожарным режимом, действующим в регионе. Ранее URA.RU писало, что из-за бушующих пожаров на территории Свердловской области в регионе ввели противопожарный режим. Ограничения коснулись не только любителей отдыхать на природе, но и охотников. Ранее запрет на охоту был до 22 мая.

На территории Свердловской области продлили запрет на охоту до 1 июня. Соответсвующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. «Запрет на охоту в Свердловской области продлен до 1 июня. Запрещена любительская и спортивная охота», — указано в документе. Решение было принято в связи с особым противопожарным режимом, действующим в регионе. Ранее URA.RU писало, что из-за бушующих пожаров на территории Свердловской области в регионе ввели противопожарный режим. Ограничения коснулись не только любителей отдыхать на природе, но и охотников. Ранее запрет на охоту был до 22 мая.