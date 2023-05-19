19 мая 2023

Юрист заявил о незаконности предоставления банкам данных об уклонистах

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Военный билет. Екатеринбург, военный билет, призыв в армию
Информация Минобороны РФ является военной тайной, напомнил Александр Хаминский Фото:
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Призыв — 2023

Нельзя объединить информационные ресурсы кредитных организаций и Министерства обороны, так как первые содержат банковскую тайну, а вторые — военную. То есть ведомство может предоставить лишь сам факт уклонения от призыва, чтобы дальше отказать гражданину в выдаче кредита, объяснил в беседе с URA.RU юрист, член московского регионального отделения «Деловая Россия» Александр Хаминский.

«Для граждан, уклоняющихся от получения повесток из военкомата, с этого года установлены определенные ограничения. Они касаются, в том числе, запрета на выдачу кредитов и здесь возникает юридический конфликт. Дело в том, что при принятии законов об информации, о государственном федеральном информационном регистре и иных правовых актов законодатель не представлял, что в недалеком будущем могут возникать правоотношения, о которых ранее никто и не задумывался. Объединить информационные ресурсы банков и Министерства обороны не представляется возможным. В одних хранится информация, содержащая банковскую тайну, в других — военную или иную, охраняемую законом», — объяснил Александр Хаминский.

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По словам юриста, для решения данного вопроса можно воспользоваться примером разрешения на ношение оружия. «Относительно недавно рассматривался вопрос о предоставлении правоохранительным органам сведений о состоянии психического здоровья граждан, претендующих на получение водительских удостоверений или разрешения на ношение оружия. Необходимо было решить две задачи: проинформировать правоохранителей о наличии или отсутствии оснований для отказа в выдаче специальных разрешений и при этом не нарушить законодательство, охраняющее врачебную тайну. В результате правоохранители получили возможность запрашивать информацию из Единой медицинской информационно-аналитической системы о конкретном соискателе, получая короткий ответ — „можно“ или „нельзя“ без иных сведений о состоянии здоровья гражданина», — подчеркнул Хаминский.

В беседе с URA.RU руководитель аналитического центра Zecurion (разработка DLP-систем для защиты от утечек информации) Владимир Ульянов отметил, что единственным выходом для избежания сливов личных данных граждан является ограничение передачи информации. «Есть такая закономерность — чем больше людей получает доступ к данным, тем выше вероятность того, что они могут быть скомпрометированы. Поэтому, если мы говорим о расширении круга доступа, то вероятность утечки увеличивается. Тут, наверное, есть только такое решение. Во-первых, передача данных или доступ к ним происходит только на уровне запроса, который возвращается ответом: „да“ или „нет“. Во-вторых, банки должны обеспечить безопасность информации, которую они получают. А также повысить осведомленность своих сотрудников об угрозах информационной безопасности и об ответственности за утечку, разглашение информации», — добавил он.

Согласно данным писем Национального совета финансового рынка, российские банки не могут выполнять закон об уклонистах от призыва в армию (отказывать в выдаче кредитов), так как у них нет доступа к единому реестру повесток и военнообязанных. Банки обратились в Министерство обороны РФ с просьбой предоставить им вход в базу.

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Нельзя объединить информационные ресурсы кредитных организаций и Министерства обороны, так как первые содержат банковскую тайну, а вторые — военную. То есть ведомство может предоставить лишь сам факт уклонения от призыва, чтобы дальше отказать гражданину в выдаче кредита, объяснил в беседе с URA.RU юрист, член московского регионального отделения «Деловая Россия» Александр Хаминский. «Для граждан, уклоняющихся от получения повесток из военкомата, с этого года установлены определенные ограничения. Они касаются, в том числе, запрета на выдачу кредитов и здесь возникает юридический конфликт. Дело в том, что при принятии законов об информации, о государственном федеральном информационном регистре и иных правовых актов законодатель не представлял, что в недалеком будущем могут возникать правоотношения, о которых ранее никто и не задумывался. Объединить информационные ресурсы банков и Министерства обороны не представляется возможным. В одних хранится информация, содержащая банковскую тайну, в других — военную или иную, охраняемую законом», — объяснил Александр Хаминский. По словам юриста, для решения данного вопроса можно воспользоваться примером разрешения на ношение оружия. «Относительно недавно рассматривался вопрос о предоставлении правоохранительным органам сведений о состоянии психического здоровья граждан, претендующих на получение водительских удостоверений или разрешения на ношение оружия. Необходимо было решить две задачи: проинформировать правоохранителей о наличии или отсутствии оснований для отказа в выдаче специальных разрешений и при этом не нарушить законодательство, охраняющее врачебную тайну. В результате правоохранители получили возможность запрашивать информацию из Единой медицинской информационно-аналитической системы о конкретном соискателе, получая короткий ответ — „можно“ или „нельзя“ без иных сведений о состоянии здоровья гражданина», — подчеркнул Хаминский. В беседе с URA.RU руководитель аналитического центра Zecurion (разработка DLP-систем для защиты от утечек информации) Владимир Ульянов отметил, что единственным выходом для избежания сливов личных данных граждан является ограничение передачи информации. «Есть такая закономерность — чем больше людей получает доступ к данным, тем выше вероятность того, что они могут быть скомпрометированы. Поэтому, если мы говорим о расширении круга доступа, то вероятность утечки увеличивается. Тут, наверное, есть только такое решение. Во-первых, передача данных или доступ к ним происходит только на уровне запроса, который возвращается ответом: „да“ или „нет“. Во-вторых, банки должны обеспечить безопасность информации, которую они получают. А также повысить осведомленность своих сотрудников об угрозах информационной безопасности и об ответственности за утечку, разглашение информации», — добавил он. Согласно данным писем Национального совета финансового рынка, российские банки не могут выполнять закон об уклонистах от призыва в армию (отказывать в выдаче кредитов), так как у них нет доступа к единому реестру повесток и военнообязанных. Банки обратились в Министерство обороны РФ с просьбой предоставить им вход в базу.
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