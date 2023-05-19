США вновь включили УзГА в санкционный список

Уральский завод гражданской авиации (УзГА) попал в санкционный список, составленный бюро промышленной безопасности, а также министерством торговли США. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.
«Министерство торговли вносит изменения в экспортные правила путем добавления 71 организации в список. Они были определены правительством США как противоречащие национальной безопасности или политическим интересам США», — говорится в документе. В нем указаны предприятия из России, Армении и Кыргызстана.
Среди уральских предприятий, попавших в список — Уральский завод гражданской авиации. Ранее США уже вводили санкции против УзГА, предприятие также попало в санкционный список Канады.
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