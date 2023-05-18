Мост через Транссиб в Тюменской области достроят с опережением графика

Новый путепровод будет запущен в Ялуторовске 24 июня Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

Строительство моста через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске (Тюменская область) идет с опережением графика и завершится 24 июня. Об этом губернатор региона Александр Моор заявил в своем telegram-канале.

«Путепровод через Транссиб в Ялуторовске строят с опережением графика. Его введут в эксплуатацию ко Дню города, к 24 июня», — написал глава региона в своей публикации.

Он добавил, что в залинейной части Ялуторовска проживает 13 тысяч человек — это примерно треть от общего количества жителей. Новая развязка обеспечит непрерывное транспортное сообщение между двумя частями города.

Ранее агентство писало о том, что в январе 2022 года в Ялуторовске началось строительство моста через Транссибирскую магистраль, которая «разрезает» город пополам. Планируется, что путепровод появится и в соседнем Заводоуковске, который также разделен Транссибом на две части.