18 мая 2023

Мост через Транссиб в Тюменской области достроят с опережением графика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, крымский мост, рабочие, железная дорога
Новый путепровод будет запущен в Ялуторовске 24 июня Фото:

Строительство моста через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске (Тюменская область) идет с опережением графика и завершится 24 июня. Об этом губернатор региона Александр Моор заявил в своем telegram-канале.

«Путепровод через Транссиб в Ялуторовске строят с опережением графика. Его введут в эксплуатацию ко Дню города, к 24 июня», — написал глава региона в своей публикации.

Он добавил, что в залинейной части Ялуторовска проживает 13 тысяч человек — это примерно треть от общего количества жителей. Новая развязка обеспечит непрерывное транспортное сообщение между двумя частями города.

Ранее агентство писало о том, что в январе 2022 года в Ялуторовске началось строительство моста через Транссибирскую магистраль, которая «разрезает» город пополам. Планируется, что путепровод появится и в соседнем Заводоуковске, который также разделен Транссибом на две части.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Строительство моста через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске (Тюменская область) идет с опережением графика и завершится 24 июня. Об этом губернатор региона Александр Моор заявил в своем telegram-канале. «Путепровод через Транссиб в Ялуторовске строят с опережением графика. Его введут в эксплуатацию ко Дню города, к 24 июня», — написал глава региона в своей публикации. Он добавил, что в залинейной части Ялуторовска проживает 13 тысяч человек — это примерно треть от общего количества жителей. Новая развязка обеспечит непрерывное транспортное сообщение между двумя частями города. Ранее агентство писало о том, что в январе 2022 года в Ялуторовске началось строительство моста через Транссибирскую магистраль, которая «разрезает» город пополам. Планируется, что путепровод появится и в соседнем Заводоуковске, который также разделен Транссибом на две части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...