Источник: у свердловской пары, найденной висящей на дереве, была несчастная любовь

У парня и девушки, чьи тела были найдены висящими на дереве в лесу Верхней Пышмы (Свердловская область), предположительно, была несчастная любовь. Родители погибшей не одобряли выбор дочери, полюбившей человека с уголовным прошлым. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.
«Парень по молодости сидел по статье, связанной с наркотиками. Освободился и встретил хорошую девушку, она тоже полюбила его, говорят, чувства были очень сильными. Молодой человек, по словам знакомых, старался для нее, пытался быть достойным мужчиной, но родители избранницы не одобряли выбор дочери», — пояснил собеседник агентства.
За комментарием URA.RU обратилось в свердловское управление СКР. Там ответили, что новой информации, кроме озвученной ранее, нет. Силовики подчеркнули, что в гибели пары криминальной составляющей не усматривается.
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