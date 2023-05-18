В курганских округах сокращают количество автобусных рейсов

19 мая 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Маршрут «Далматово — Лебяжье» сократит рейсы с 22 мая 2023 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области с 22 мая сократится количество автобусных рейсов по маршруту №537 «Далматово — Лебяжье». Об этом предупредил местный перевозчик — «Теплоэнергия». «Уважаемые пассажиры, в связи с отсутствием пассажиропотока, с 22 мая 2023 года автобус, следующий по маршруту №537 „Далматово — Лебяжье“, будет следовать по маршруту три дня в неделю: понедельник, среда, пятница. Время отправления и прибытия остается без изменений. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении перевозчика. Перевозчик МП Далматовского округа «Теплоэнергия» выполняет регулярные пассажироперевозки по маршруту № 537 ж/д Вокзал Далматово — Лебяжье с 10 мая. Время отправления с ж/д вокзала: 5-50, 13-30. Ранее рейсы выполнялись ежедневно с понедельника по пятницу. Ранее URA.RU писало, что курганские перевозчики объяснили частые поломки автобусов особенностью их конструкции. Основная причина сходов автобусов с рейса — обрыв тормозных колодок.

В Курганской области с 22 мая сократится количество автобусных рейсов по маршруту №537 «Далматово — Лебяжье». Об этом предупредил местный перевозчик — «Теплоэнергия». «Уважаемые пассажиры, в связи с отсутствием пассажиропотока, с 22 мая 2023 года автобус, следующий по маршруту №537 „Далматово — Лебяжье“, будет следовать по маршруту три дня в неделю: понедельник, среда, пятница. Время отправления и прибытия остается без изменений. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении перевозчика. Перевозчик МП Далматовского округа «Теплоэнергия» выполняет регулярные пассажироперевозки по маршруту № 537 ж/д Вокзал Далматово — Лебяжье с 10 мая. Время отправления с ж/д вокзала: 5-50, 13-30. Ранее рейсы выполнялись ежедневно с понедельника по пятницу. Ранее URA.RU писало, что курганские перевозчики объяснили частые поломки автобусов особенностью их конструкции. Основная причина сходов автобусов с рейса — обрыв тормозных колодок.