18 мая 2023

В курганских округах сокращают количество автобусных рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Родительский день. Рябковское кладбище. Курган , автобусная остановка, автобус, пассажиры, кладбище
Маршрут «Далматово — Лебяжье» сократит рейсы с 22 мая 2023 Фото:

В Курганской области с 22 мая сократится количество автобусных рейсов по маршруту №537 «Далматово — Лебяжье». Об этом предупредил местный перевозчик — «Теплоэнергия».

«Уважаемые пассажиры, в связи с отсутствием пассажиропотока, с 22 мая 2023 года автобус, следующий по маршруту №537 „Далматово — Лебяжье“, будет следовать по маршруту три дня в неделю: понедельник, среда, пятница. Время отправления и прибытия остается без изменений. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении перевозчика.

Перевозчик МП Далматовского округа «Теплоэнергия» выполняет регулярные пассажироперевозки по маршруту № 537 ж/д Вокзал Далматово — Лебяжье с 10 мая. Время отправления с ж/д вокзала: 5-50, 13-30. Ранее рейсы выполнялись ежедневно с понедельника по пятницу.

Ранее URA.RU писало, что курганские перевозчики объяснили частые поломки автобусов особенностью их конструкции. Основная причина сходов автобусов с рейса — обрыв тормозных колодок.

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В Курганской области с 22 мая сократится количество автобусных рейсов по маршруту №537 «Далматово — Лебяжье». Об этом предупредил местный перевозчик — «Теплоэнергия». «Уважаемые пассажиры, в связи с отсутствием пассажиропотока, с 22 мая 2023 года автобус, следующий по маршруту №537 „Далматово — Лебяжье“, будет следовать по маршруту три дня в неделю: понедельник, среда, пятница. Время отправления и прибытия остается без изменений. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении перевозчика. Перевозчик МП Далматовского округа «Теплоэнергия» выполняет регулярные пассажироперевозки по маршруту № 537 ж/д Вокзал Далматово — Лебяжье с 10 мая. Время отправления с ж/д вокзала: 5-50, 13-30. Ранее рейсы выполнялись ежедневно с понедельника по пятницу. Ранее URA.RU писало, что курганские перевозчики объяснили частые поломки автобусов особенностью их конструкции. Основная причина сходов автобусов с рейса — обрыв тормозных колодок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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