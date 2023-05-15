15 мая 2023

Курганские перевозчики объяснили, почему ломаются автобусы. Видео

Курганские перевозчики прояснили наиболее частую причину поломок автобусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобус, общественный транспорт
Сотрудники курганского союза транспортных организаций каждый день ведут учет о количестве сходов с рейсов Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Автобусы в Кургане чаще всего выходят из строя по причине обрыва тормозных колодок. Информацию об этом сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский в группе социальной сети «ВКонтакте».

«Автобусы сходят с линий по разным причинам. Неполадки устраняют в быстром режиме, чтобы автобус как можно скорее вышел на линию и процесс задержки был минимальным. Основная причина таких сходов — обрыв тормозных колодок. К сожалению, конструкция пазика такая, что в городском режиме они часто выходят из строя», — рассказал Кимаковский в видео, размещенном в посте.

Он также отметил, что в автопарке есть резервные автобусы, которые в кратчайшие сроки выйдут на линии в случае поломки. Старые автобусы или пострадавшие в ДТП утилизируют.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане обновят автобусный парк. Перевозчики, отвечающие за новые маршруты в городе, планируют закупить автобусы, в том числе ульяновского завода Simaz. Раньше транспорта этой марки в регионе не было.

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Автобусы в Кургане чаще всего выходят из строя по причине обрыва тормозных колодок. Информацию об этом сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский в группе социальной сети «ВКонтакте». «Автобусы сходят с линий по разным причинам. Неполадки устраняют в быстром режиме, чтобы автобус как можно скорее вышел на линию и процесс задержки был минимальным. Основная причина таких сходов — обрыв тормозных колодок. К сожалению, конструкция пазика такая, что в городском режиме они часто выходят из строя», — рассказал Кимаковский в видео, размещенном в посте. Он также отметил, что в автопарке есть резервные автобусы, которые в кратчайшие сроки выйдут на линии в случае поломки. Старые автобусы или пострадавшие в ДТП утилизируют. Ранее URA.RU писало, что в Кургане обновят автобусный парк. Перевозчики, отвечающие за новые маршруты в городе, планируют закупить автобусы, в том числе ульяновского завода Simaz. Раньше транспорта этой марки в регионе не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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