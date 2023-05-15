Курганские перевозчики объяснили, почему ломаются автобусы. Видео

Курганские перевозчики прояснили наиболее частую причину поломок автобусов

16 мая 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Сотрудники курганского союза транспортных организаций каждый день ведут учет о количестве сходов с рейсов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Автобусы в Кургане чаще всего выходят из строя по причине обрыва тормозных колодок. Информацию об этом сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский в группе социальной сети «ВКонтакте». «Автобусы сходят с линий по разным причинам. Неполадки устраняют в быстром режиме, чтобы автобус как можно скорее вышел на линию и процесс задержки был минимальным. Основная причина таких сходов — обрыв тормозных колодок. К сожалению, конструкция пазика такая, что в городском режиме они часто выходят из строя», — рассказал Кимаковский в видео, размещенном в посте. Он также отметил, что в автопарке есть резервные автобусы, которые в кратчайшие сроки выйдут на линии в случае поломки. Старые автобусы или пострадавшие в ДТП утилизируют. Ранее URA.RU писало, что в Кургане обновят автобусный парк. Перевозчики, отвечающие за новые маршруты в городе, планируют закупить автобусы, в том числе ульяновского завода Simaz. Раньше транспорта этой марки в регионе не было.

Автобусы в Кургане чаще всего выходят из строя по причине обрыва тормозных колодок. Информацию об этом сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский в группе социальной сети «ВКонтакте». «Автобусы сходят с линий по разным причинам. Неполадки устраняют в быстром режиме, чтобы автобус как можно скорее вышел на линию и процесс задержки был минимальным. Основная причина таких сходов — обрыв тормозных колодок. К сожалению, конструкция пазика такая, что в городском режиме они часто выходят из строя», — рассказал Кимаковский в видео, размещенном в посте. Он также отметил, что в автопарке есть резервные автобусы, которые в кратчайшие сроки выйдут на линии в случае поломки. Старые автобусы или пострадавшие в ДТП утилизируют. Ранее URA.RU писало, что в Кургане обновят автобусный парк. Перевозчики, отвечающие за новые маршруты в городе, планируют закупить автобусы, в том числе ульяновского завода Simaz. Раньше транспорта этой марки в регионе не было.