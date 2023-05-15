Автобусы в Кургане чаще всего выходят из строя по причине обрыва тормозных колодок. Информацию об этом сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский в группе социальной сети «ВКонтакте».
«Автобусы сходят с линий по разным причинам. Неполадки устраняют в быстром режиме, чтобы автобус как можно скорее вышел на линию и процесс задержки был минимальным. Основная причина таких сходов — обрыв тормозных колодок. К сожалению, конструкция пазика такая, что в городском режиме они часто выходят из строя», — рассказал Кимаковский в видео, размещенном в посте.
Он также отметил, что в автопарке есть резервные автобусы, которые в кратчайшие сроки выйдут на линии в случае поломки. Старые автобусы или пострадавшие в ДТП утилизируют.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане обновят автобусный парк. Перевозчики, отвечающие за новые маршруты в городе, планируют закупить автобусы, в том числе ульяновского завода Simaz. Раньше транспорта этой марки в регионе не было.
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