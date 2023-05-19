В Екатеринбурге собрали гумпомощь для отряда особого назначения в зоне СВО

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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, уаз, гуманитарная помощь, гуманитарка, машина уаз
В уральской столице собрали гумпомощь для солдат в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации. Речь идет о медиках. Об этом URA.RU сообщили в благотворительной организации при Храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца.

«Уральский завод модульных конструкций передал гуманитарную помощь Военному Комиссариату Чкаловского района города. Гумпомощь предназначается медицинскому отряду особого назначения в зоне СВО. Канцелярские товары, бензопилы, молотки, топоры, холодильники, телевизоры и микроволновки — все это средства, которые помогут нашим военным. Так же один неравнодушный военный внес вклад, передав свой УАЗ Патриот, который будет использован в зоне СВО», — отметили в благотворительной организации.

Ранее URA.RU писало, что жители свердловских сел сплели маскировочные сети для бойцов спецоперации. Позже сети отправили на фронт.

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В Екатеринбурге собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации. Речь идет о медиках. Об этом URA.RU сообщили в благотворительной организации при Храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца. «Уральский завод модульных конструкций передал гуманитарную помощь Военному Комиссариату Чкаловского района города. Гумпомощь предназначается медицинскому отряду особого назначения в зоне СВО. Канцелярские товары, бензопилы, молотки, топоры, холодильники, телевизоры и микроволновки — все это средства, которые помогут нашим военным. Так же один неравнодушный военный внес вклад, передав свой УАЗ Патриот, который будет использован в зоне СВО», — отметили в благотворительной организации. Ранее URA.RU писало, что жители свердловских сел сплели маскировочные сети для бойцов спецоперации. Позже сети отправили на фронт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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