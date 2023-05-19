В Екатеринбурге собрали гумпомощь для отряда особого назначения в зоне СВО

19 мая 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

В уральской столице собрали гумпомощь для солдат в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации. Речь идет о медиках. Об этом URA.RU сообщили в благотворительной организации при Храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца. «Уральский завод модульных конструкций передал гуманитарную помощь Военному Комиссариату Чкаловского района города. Гумпомощь предназначается медицинскому отряду особого назначения в зоне СВО. Канцелярские товары, бензопилы, молотки, топоры, холодильники, телевизоры и микроволновки — все это средства, которые помогут нашим военным. Так же один неравнодушный военный внес вклад, передав свой УАЗ Патриот, который будет использован в зоне СВО», — отметили в благотворительной организации. Ранее URA.RU писало, что жители свердловских сел сплели маскировочные сети для бойцов спецоперации. Позже сети отправили на фронт.

В Екатеринбурге собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации. Речь идет о медиках. Об этом URA.RU сообщили в благотворительной организации при Храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца. «Уральский завод модульных конструкций передал гуманитарную помощь Военному Комиссариату Чкаловского района города. Гумпомощь предназначается медицинскому отряду особого назначения в зоне СВО. Канцелярские товары, бензопилы, молотки, топоры, холодильники, телевизоры и микроволновки — все это средства, которые помогут нашим военным. Так же один неравнодушный военный внес вклад, передав свой УАЗ Патриот, который будет использован в зоне СВО», — отметили в благотворительной организации. Ранее URA.RU писало, что жители свердловских сел сплели маскировочные сети для бойцов спецоперации. Позже сети отправили на фронт.