Из Свердловской области отправили маскировочные сети на фронт. Фото

10 февраля 2023 в 06:03 Размер текста - 17 +

Жители нескольких свердловских сел отправили бойцам маскировочные сети Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители сел Бугалыш, Сарсы и Тавра (Свердловская область) сплели маскировочные сети и отправили их на фронт. Об этом пишет пресс-служба администрации Красноуфимского округа в соцсети «ВКонтакте». «Жители нескольких свердловских сел сплели маскировочные сети для военных, участвующих в СВО», — сказано в сообщении. В пресс-службе добавили, что сети также плетут и в деревне Еманзельга (Ачитский район). Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько купил УАЗ «Патриот» и груз с полезными вещами солдатам. Он отправил гумпомощь в 72-ю бригаду, которая базируется в 150 километрах от Луганска. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация это вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса. Фото: сообщество «Администрация МО Красноуфимский округ» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Администрация МО Красноуфимский округ» в соцсети «ВКонтакте»

Жители сел Бугалыш, Сарсы и Тавра (Свердловская область) сплели маскировочные сети и отправили их на фронт. Об этом пишет пресс-служба администрации Красноуфимского округа в соцсети «ВКонтакте». «Жители нескольких свердловских сел сплели маскировочные сети для военных, участвующих в СВО», — сказано в сообщении. В пресс-службе добавили, что сети также плетут и в деревне Еманзельга (Ачитский район). Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько купил УАЗ «Патриот» и груз с полезными вещами солдатам. Он отправил гумпомощь в 72-ю бригаду, которая базируется в 150 километрах от Луганска. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация это вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса.