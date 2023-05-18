В Кургане только у 19% компаний имеются программы для обучения стажеров

19 мая 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Почти половина компаний в Кургане не имеют программ для обучения стажеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кургане только в каждой пятой компании имеются программы для стажировки молодых специалистов. Такие данные были получены в ходе исследования специалистами сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. «Действуют специальные программы стажировки у 19% курганских работодателей. При этом, 44% компаний обучают молодежь без утвержденной концепции, а в 16% организаций вообще стажировок нет», — выяснили специалисты сервиса SuperJob. В ходе исследования оказалось, что 63% работодателей Кургана принимают на стажировки молодых специалистов. По данным соцопроса, каждая вторая компания (55%) приглашает на работу более половины тех, кто проходил у нее стажировку. О том, что они совсем не делают предложений о работе стажерам, сообщили специалистам сервиса только 5% опрошенных в Кургане менеджеров по персоналу. Ранее URA.RU писало, что на работе курганцам сложнее всего общаться с бухгалтерами и программистами. В этот список также вошли юристы и экономисты.

В Кургане только в каждой пятой компании имеются программы для стажировки молодых специалистов. Такие данные были получены в ходе исследования специалистами сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. «Действуют специальные программы стажировки у 19% курганских работодателей. При этом, 44% компаний обучают молодежь без утвержденной концепции, а в 16% организаций вообще стажировок нет», — выяснили специалисты сервиса SuperJob. В ходе исследования оказалось, что 63% работодателей Кургана принимают на стажировки молодых специалистов. По данным соцопроса, каждая вторая компания (55%) приглашает на работу более половины тех, кто проходил у нее стажировку. О том, что они совсем не делают предложений о работе стажерам, сообщили специалистам сервиса только 5% опрошенных в Кургане менеджеров по персоналу. Ранее URA.RU писало, что на работе курганцам сложнее всего общаться с бухгалтерами и программистами. В этот список также вошли юристы и экономисты.