В США сравнили контрнаступление Украины с провалом Германии в 1944 году

19fortyfive: украинская армия слишком мала, чтобы вытеснить Россию

19 мая 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

ВСУ в ходе контрнаступления могут повторить крах армии Германии в 1944 году, пишет 19fortyfive Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возможности украинской армии не настолько велики, чтобы сломить сопротивление российской армии в ходе контрнаступления, которое может пройти по сценарию 1944 года. Тогда немецкая армия потерпела крах в надежде нанести сокрушающий удар. Об этом пишет издание 19fortyfive. «Украине при контрнаступлении будет не хватать артиллерийских боеприпасов, у нее будет ограниченная авиация и минимальная ПВО. Защитников будет больше, чем атакующих. С такой же проблемой столкнулась Германия в 1944 при нанесении контрудара, который потерпел крах», — говорится в материале . Там отметили, что перед Украиной будет поставлена сложная задача по организации масштабной общевойсковой операции. Украинскому командованию необходимо будет ставить перед своими войсками реальные цели, которые не будут слишком сильно напрягать армию. В случае слишком глубоких проникновений в российскую оборону украинские солдаты могут не справиться с давлением. Для решения задачи по захвату потерянных территорий ВСУ слишком мала, плохо вооружена и недостаточно обучена, заключил автор материала. Ранее сообщалось, что российская армия модернизировала некоторые свои подходы в области военного дела и усилилась накануне украинского контрнаступления. Взятие Бахмута (Артемовска) может свести украинское контрнаступление на нет, так как украинским войскам на удержание бахмутского направления придется переместить все свои силы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возможности украинской армии не настолько велики, чтобы сломить сопротивление российской армии в ходе контрнаступления, которое может пройти по сценарию 1944 года. Тогда немецкая армия потерпела крах в надежде нанести сокрушающий удар. Об этом пишет издание 19fortyfive. «Украине при контрнаступлении будет не хватать артиллерийских боеприпасов, у нее будет ограниченная авиация и минимальная ПВО. Защитников будет больше, чем атакующих. С такой же проблемой столкнулась Германия в 1944 при нанесении контрудара, который потерпел крах», — говорится в материале. Там отметили, что перед Украиной будет поставлена сложная задача по организации масштабной общевойсковой операции. Украинскому командованию необходимо будет ставить перед своими войсками реальные цели, которые не будут слишком сильно напрягать армию. В случае слишком глубоких проникновений в российскую оборону украинские солдаты могут не справиться с давлением. Для решения задачи по захвату потерянных территорий ВСУ слишком мала, плохо вооружена и недостаточно обучена, заключил автор материала. Ранее сообщалось, что российская армия модернизировала некоторые свои подходы в области военного дела и усилилась накануне украинского контрнаступления. Взятие Бахмута (Артемовска) может свести украинское контрнаступление на нет, так как украинским войскам на удержание бахмутского направления придется переместить все свои силы.