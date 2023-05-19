Лето в Челябинской области начнется с гроз и ливня

19 мая 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

1 июня в Челябинске ожидается гроза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 1 и 2 июня ожидаются грозы и сильный ливень. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «1 и 2 июня в Челябинской области ожидаются грозы и сильный ливень, ветер. Днем потеплеет до +23 градусов, в ночь температура упадет до +12 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео». 3 и 4 июня в регионе потеплеет до +24 градусов, но также будет идти дождь. С понедельника, 5 июня, дожди прекратятся, в ночь температура воздуха опустится до +12 градусов, днем до +24 градусов. Ранее в региональном гидрометцентре сообщили, что в Челябинской области установится сухая и жаркая погода. С 20 по 22 мая в регионе днем потеплеет до +23 градусов, при этом в ночь возможны заморозки до -3 градусов. Также ожидается порывистый ветер со скоростью 14 м/с.

В Челябинской области 1 и 2 июня ожидаются грозы и сильный ливень. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «1 и 2 июня в Челябинской области ожидаются грозы и сильный ливень, ветер. Днем потеплеет до +23 градусов, в ночь температура упадет до +12 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео». 3 и 4 июня в регионе потеплеет до +24 градусов, но также будет идти дождь. С понедельника, 5 июня, дожди прекратятся, в ночь температура воздуха опустится до +12 градусов, днем до +24 градусов. Ранее в региональном гидрометцентре сообщили, что в Челябинской области установится сухая и жаркая погода. С 20 по 22 мая в регионе днем потеплеет до +23 градусов, при этом в ночь возможны заморозки до -3 градусов. Также ожидается порывистый ветер со скоростью 14 м/с.