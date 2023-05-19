19 мая 2023

На трассе Екатеринбург-Курган мотоциклист умер после ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
Мотоциклиста сбила девушка на иномарке (архивное фото) Фото:

На 92-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган женщина-водитель Chery сбила насмерть мотоциклиста на Suzuki. После столкновения машину отбросило в кювет, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Женщина-водитель Chery сбила насмерть человека на мотоцикле Suzuki на 92-м км автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. После столкновения иномарку отбросило в левый кювет», — пишет ведомство в Telegram.

Байкер скончался до приезда скорой помощи, добавили в УГИДД по Свердловской области. По факту происшествия проводится проверка.

Байкер скончался на месте происшествия до приезда врачей
Байкер скончался на месте происшествия до приезда врачей
Фото:

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На 92-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган женщина-водитель Chery сбила насмерть мотоциклиста на Suzuki. После столкновения машину отбросило в кювет, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Женщина-водитель Chery сбила насмерть человека на мотоцикле Suzuki на 92-м км автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. После столкновения иномарку отбросило в левый кювет», — пишет ведомство в Telegram. Байкер скончался до приезда скорой помощи, добавили в УГИДД по Свердловской области. По факту происшествия проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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