Мотоциклиста сбила девушка на иномарке (архивное фото)
На 92-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган женщина-водитель Chery сбила насмерть мотоциклиста на Suzuki. После столкновения машину отбросило в кювет, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Женщина-водитель Chery сбила насмерть человека на мотоцикле Suzuki на 92-м км автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. После столкновения иномарку отбросило в левый кювет», — пишет ведомство в Telegram.
Байкер скончался до приезда скорой помощи, добавили в УГИДД по Свердловской области. По факту происшествия проводится проверка.
Байкер скончался на месте происшествия до приезда врачей
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