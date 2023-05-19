На трассе Екатеринбург-Курган мотоциклист умер после ДТП. Фото

19 мая 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

Мотоциклиста сбила девушка на иномарке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 92-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган женщина-водитель Chery сбила насмерть мотоциклиста на Suzuki. После столкновения машину отбросило в кювет, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Женщина-водитель Chery сбила насмерть человека на мотоцикле Suzuki на 92-м км автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. После столкновения иномарку отбросило в левый кювет», — пишет ведомство в Telegram. Байкер скончался до приезда скорой помощи, добавили в УГИДД по Свердловской области. По факту происшествия проводится проверка. Байкер скончался на месте происшествия до приезда врачей Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция66»

На 92-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган женщина-водитель Chery сбила насмерть мотоциклиста на Suzuki. После столкновения машину отбросило в кювет, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Женщина-водитель Chery сбила насмерть человека на мотоцикле Suzuki на 92-м км автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. После столкновения иномарку отбросило в левый кювет», — пишет ведомство в Telegram. Байкер скончался до приезда скорой помощи, добавили в УГИДД по Свердловской области. По факту происшествия проводится проверка.