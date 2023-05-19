Главный стриптиз-бар Кургана увеличил на 50% чистую прибыль за год

В Кургане стриптиз-бар «Зажигалка» показал рост чистой прибыли на 50% за год. Информация об этом содержится в финотчете заведения.
«ООО „Никта“ (Бар „Зажигалка“) показал увеличение чистой прибыли с 6 млн 395 тысяч рублей (2021 г.) до 9 млн. 762 тысяч рублей за отчетный 2022 год. Выручка выросла с 20 млн 871 тысячи рублей до 24 млн 637 тысяч рублей», — указано в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.
По данным сервиса, директором заведения в Кургане является Ивета Креван, в штате числится семь сотрудников. Согласно СБИС, рентабельность капитала предприятия достигла -158%.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане рядом с парком Победы показывали видеорекламу эротического массажного салона. Специалисты мэрии обещали включить в договор аренды земельного участка пункт о недопустимости подобного контента в рекламе.
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