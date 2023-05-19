19 мая 2023

Главный стриптиз-бар Кургана увеличил на 50% чистую прибыль за год

© Служба новостей «URA.RU»
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On Cabaret г. Екатеринбург, стриптиз, танцовщицы, кабаре, проституция, приватные танцы
В Кургане у стриптиз-бара выросла чистая прибыль на миллионы рублей Фото:

В Кургане стриптиз-бар «Зажигалка» показал рост чистой прибыли на 50% за год. Информация об этом содержится в финотчете заведения.

«ООО „Никта“ (Бар „Зажигалка“) показал увеличение чистой прибыли с 6 млн 395 тысяч рублей (2021 г.) до 9 млн. 762 тысяч рублей за отчетный 2022 год. Выручка выросла с 20 млн 871 тысячи рублей до 24 млн 637 тысяч рублей», — указано в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.

По данным сервиса, директором заведения в Кургане является Ивета Креван, в штате числится семь сотрудников. Согласно СБИС, рентабельность капитала предприятия достигла -158%.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане рядом с парком Победы показывали видеорекламу эротического массажного салона. Специалисты мэрии обещали включить в договор аренды земельного участка пункт о недопустимости подобного контента в рекламе.

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В Кургане стриптиз-бар «Зажигалка» показал рост чистой прибыли на 50% за год. Информация об этом содержится в финотчете заведения. «ООО „Никта“ (Бар „Зажигалка“) показал увеличение чистой прибыли с 6 млн 395 тысяч рублей (2021 г.) до 9 млн. 762 тысяч рублей за отчетный 2022 год. Выручка выросла с 20 млн 871 тысячи рублей до 24 млн 637 тысяч рублей», — указано в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС. По данным сервиса, директором заведения в Кургане является Ивета Креван, в штате числится семь сотрудников. Согласно СБИС, рентабельность капитала предприятия достигла -158%. Ранее URA.RU писало, что в Кургане рядом с парком Победы показывали видеорекламу эротического массажного салона. Специалисты мэрии обещали включить в договор аренды земельного участка пункт о недопустимости подобного контента в рекламе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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