19 мая 2023
18 мая 2023

Аналитики озвучили топ-3 направлений отдыха для жителей ЯНАО в августе

OneTwoTrip: более трети жителей ЯНАО планируют провести август в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, сочи, зимний театр
Стоимость перелета в Сочи из ЯНАО начинается от 12 000 рублей Фото:

Самым востребованным направлением отдыха у жителей ЯНАО в июле стал город Сочи. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что в курортный город оформлено 33,3% всех авиабронирований.

«По данным авиабронирований на август 2023 года, самым востребованным направлением у жителей ЯНАО стал Сочи: в южный город оформлено 33,3% заказов. Перелет в одну сторону обойдется минимум в 12 000 рублей на человека», — сообщили аналитики OneTwoTrip.

На втором месте по популярности у ямальцев оказался Санкт-Петербург. Туда полетят 13,7% путешественников. Цена за перелет начинается от 10000 рублей с человека. На третьем — Минеральные Воды, доля которой составляет 11,8%, а стоимость перелета обойдется от 13 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что для летнего отдыха в июле более трети жителей Ямало-Ненецкого автономно округа выбирают Сочи. В топ-5 также вошли Тюмень, Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург.

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Самым востребованным направлением отдыха у жителей ЯНАО в июле стал город Сочи. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что в курортный город оформлено 33,3% всех авиабронирований. «По данным авиабронирований на август 2023 года, самым востребованным направлением у жителей ЯНАО стал Сочи: в южный город оформлено 33,3% заказов. Перелет в одну сторону обойдется минимум в 12 000 рублей на человека», — сообщили аналитики OneTwoTrip. На втором месте по популярности у ямальцев оказался Санкт-Петербург. Туда полетят 13,7% путешественников. Цена за перелет начинается от 10000 рублей с человека. На третьем — Минеральные Воды, доля которой составляет 11,8%, а стоимость перелета обойдется от 13 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что для летнего отдыха в июле более трети жителей Ямало-Ненецкого автономно округа выбирают Сочи. В топ-5 также вошли Тюмень, Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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