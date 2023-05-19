Аналитики озвучили топ-3 направлений отдыха для жителей ЯНАО в августе

OneTwoTrip: более трети жителей ЯНАО планируют провести август в Сочи

20 мая 2023 в 04:36 Размер текста - 17 +

Стоимость перелета в Сочи из ЯНАО начинается от 12 000 рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самым востребованным направлением отдыха у жителей ЯНАО в июле стал город Сочи. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что в курортный город оформлено 33,3% всех авиабронирований. «По данным авиабронирований на август 2023 года, самым востребованным направлением у жителей ЯНАО стал Сочи: в южный город оформлено 33,3% заказов. Перелет в одну сторону обойдется минимум в 12 000 рублей на человека», — сообщили аналитики OneTwoTrip. На втором месте по популярности у ямальцев оказался Санкт-Петербург. Туда полетят 13,7% путешественников. Цена за перелет начинается от 10000 рублей с человека. На третьем — Минеральные Воды, доля которой составляет 11,8%, а стоимость перелета обойдется от 13 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что для летнего отдыха в июле более трети жителей Ямало-Ненецкого автономно округа выбирают Сочи. В топ-5 также вошли Тюмень, Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Самым востребованным направлением отдыха у жителей ЯНАО в июле стал город Сочи. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что в курортный город оформлено 33,3% всех авиабронирований. «По данным авиабронирований на август 2023 года, самым востребованным направлением у жителей ЯНАО стал Сочи: в южный город оформлено 33,3% заказов. Перелет в одну сторону обойдется минимум в 12 000 рублей на человека», — сообщили аналитики OneTwoTrip. На втором месте по популярности у ямальцев оказался Санкт-Петербург. Туда полетят 13,7% путешественников. Цена за перелет начинается от 10000 рублей с человека. На третьем — Минеральные Воды, доля которой составляет 11,8%, а стоимость перелета обойдется от 13 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что для летнего отдыха в июле более трети жителей Ямало-Ненецкого автономно округа выбирают Сочи. В топ-5 также вошли Тюмень, Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург.