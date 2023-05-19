Житель ЯНАО попался правоохранителям с тонной суррогатного алкоголя

Житель Лабытнанги (ЯНАО) предстанет перед судом за продажу несертифицированной алкогольной продукции в количестве 2400 бутылок емкостью по 0,5 литра. Об этом сообщается на сайте окружного СКР.
«По данным следствия, житель города Лабытнанги в 2021—2022 годах, на территории города Кирова, приобрел у лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию оптовой партией в количестве свыше 2400 бутылок емкостью 0,5 литра каждая. Несертифицированная алкогольная продукция была доставлена им в Лабытнанги и впоследствии реализована двум жителям Салехарда, которые намеревались сбыть алкоголь покупателям на территории города», — говорится в сообщении.
Уточняется, что при проведении обыска контрафактный алкоголь был изъят из незаконного оборота у салехардских предпринимателей. Необходимая доказательная база собрана, дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что жительницу из ближнего зарубежья будут судить за распространение наркотиков в Салехарде (ЯНАО). Чтобы избежать наказания, мигрантка предлагала полицейскому 300 тысяч рублей.
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