19 мая 2023
18 мая 2023

Житель ЯНАО попался правоохранителям с тонной суррогатного алкоголя

Жителя Лабытнанги будут судить за оптовою торговлю суррогатным алкоголем
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, вино, суррогатный алкоголь
Мужчина реализовал несертифицированную алкогольную продукцию в количестве 2400 бутылок емкостью по 0,5 литра Фото:

Житель Лабытнанги (ЯНАО) предстанет перед судом за продажу несертифицированной алкогольной продукции в количестве 2400 бутылок емкостью по 0,5 литра. Об этом сообщается на сайте окружного СКР.

«По данным следствия, житель города Лабытнанги в 2021—2022 годах, на территории города Кирова, приобрел у лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию оптовой партией в количестве свыше 2400 бутылок емкостью 0,5 литра каждая. Несертифицированная алкогольная продукция была доставлена им в Лабытнанги и впоследствии реализована двум жителям Салехарда, которые намеревались сбыть алкоголь покупателям на территории города», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при проведении обыска контрафактный алкоголь был изъят из незаконного оборота у салехардских предпринимателей. Необходимая доказательная база собрана, дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что жительницу из ближнего зарубежья будут судить за распространение наркотиков в Салехарде (ЯНАО). Чтобы избежать наказания, мигрантка предлагала полицейскому 300 тысяч рублей.

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Житель Лабытнанги (ЯНАО) предстанет перед судом за продажу несертифицированной алкогольной продукции в количестве 2400 бутылок емкостью по 0,5 литра. Об этом сообщается на сайте окружного СКР. «По данным следствия, житель города Лабытнанги в 2021—2022 годах, на территории города Кирова, приобрел у лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию оптовой партией в количестве свыше 2400 бутылок емкостью 0,5 литра каждая. Несертифицированная алкогольная продукция была доставлена им в Лабытнанги и впоследствии реализована двум жителям Салехарда, которые намеревались сбыть алкоголь покупателям на территории города», — говорится в сообщении. Уточняется, что при проведении обыска контрафактный алкоголь был изъят из незаконного оборота у салехардских предпринимателей. Необходимая доказательная база собрана, дело направлено в суд. Ранее сообщалось, что жительницу из ближнего зарубежья будут судить за распространение наркотиков в Салехарде (ЯНАО). Чтобы избежать наказания, мигрантка предлагала полицейскому 300 тысяч рублей.
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