В Нижневартовске нашли тело женщины

В Нижневартовске утром 20 мая под окнами многоэтажного дома было обнаружено тело женщины. Предполагается, что погибшая покончила с собой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Она неоднократно высказывала намерение покончить жизнь самоубийством», — рассказал источник.
ЧП произошло на перекрестке улиц Ленина и Ханты-Мансийская. Погибшая была 1960 года рождения.
Ранее сообщалось, что в Нижневартовской окружной клинической больнице пациент покончил с собой. Медики обнаружили пациента в туалете отделения неврологии при попытке суицида, но реанимировать мужчину не удалось.
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