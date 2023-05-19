В Нижневартовске нашли тело женщины

20 мая 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Тело обнаружили в субботу утром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске утром 20 мая под окнами многоэтажного дома было обнаружено тело женщины. Предполагается, что погибшая покончила с собой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Она неоднократно высказывала намерение покончить жизнь самоубийством», — рассказал источник. ЧП произошло на перекрестке улиц Ленина и Ханты-Мансийская. Погибшая была 1960 года рождения. Ранее сообщалось, что в Нижневартовской окружной клинической больнице пациент покончил с собой. Медики обнаружили пациента в туалете отделения неврологии при попытке суицида, но реанимировать мужчину не удалось.

В Нижневартовске утром 20 мая под окнами многоэтажного дома было обнаружено тело женщины. Предполагается, что погибшая покончила с собой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Она неоднократно высказывала намерение покончить жизнь самоубийством», — рассказал источник. ЧП произошло на перекрестке улиц Ленина и Ханты-Мансийская. Погибшая была 1960 года рождения. Ранее сообщалось, что в Нижневартовской окружной клинической больнице пациент покончил с собой. Медики обнаружили пациента в туалете отделения неврологии при попытке суицида, но реанимировать мужчину не удалось.