19 мая 2023
18 мая 2023

В Нижневартовске нашли тело женщины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город во время полной самоизоляции. Курган , носилки, скорая помошь
Тело обнаружили в субботу утром Фото:

В Нижневартовске утром 20 мая под окнами многоэтажного дома было обнаружено тело женщины. Предполагается, что погибшая покончила с собой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Она неоднократно высказывала намерение покончить жизнь самоубийством», — рассказал источник.

ЧП произошло на перекрестке улиц Ленина и Ханты-Мансийская. Погибшая была 1960 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовской окружной клинической больнице пациент покончил с собой. Медики обнаружили пациента в туалете отделения неврологии при попытке суицида, но реанимировать мужчину не удалось.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске утром 20 мая под окнами многоэтажного дома было обнаружено тело женщины. Предполагается, что погибшая покончила с собой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Она неоднократно высказывала намерение покончить жизнь самоубийством», — рассказал источник. ЧП произошло на перекрестке улиц Ленина и Ханты-Мансийская. Погибшая была 1960 года рождения. Ранее сообщалось, что в Нижневартовской окружной клинической больнице пациент покончил с собой. Медики обнаружили пациента в туалете отделения неврологии при попытке суицида, но реанимировать мужчину не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...