В Свердловской области за сутки ликвидировано 13 лесных пожаров

Специалисты Авиалесоохраны, МЧС, добровольцы и работники лесничеств ликвидировали 13 лесных пожаров на территории Свердловской области за прошедшие сутки. Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики.
«По итогам 19 мая ликвидирован огонь в Артемовском и Гаринскм городских округах, в Тугулымском и в Байкаловском районах. Действовали пожары на площади более тысячи гектаров. Из них десять возгораний на площади 394 гектара локализованы и не распространяются», — рассказали в официальном telagram-канале ДИП.
С лесными пожарами ведут борьбу более тысячи специалистов. Привлечено 170 единиц спецтехники, включая специальную авиацию.
Ранее URA.RU сообщало, что высокая пожароопасность в отдельных районах Свердловской области сохранится до 21 мая. Предупреждение об это выпустили синоптики Уралгидрометцентра.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.