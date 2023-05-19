19 мая 2023

В Свердловской области за сутки ликвидировано 13 лесных пожаров

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Последствия лесного пожара у посёлка Богандинский. Тюмень , лесной пожар, последствия пожара, пожар в деревне
Пожары ликвидированы в четырех районах области Фото:
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Пожары в Свердловской области

Специалисты Авиалесоохраны, МЧС, добровольцы и работники лесничеств ликвидировали 13 лесных пожаров на территории Свердловской области за прошедшие сутки. Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики.

«По итогам 19 мая ликвидирован огонь в Артемовском и Гаринскм городских округах, в Тугулымском и в Байкаловском районах. Действовали пожары на площади более тысячи гектаров. Из них десять возгораний на площади 394 гектара локализованы и не распространяются», — рассказали в официальном telagram-канале ДИП.

С лесными пожарами ведут борьбу более тысячи специалистов. Привлечено 170 единиц спецтехники, включая специальную авиацию.

Ранее URA.RU сообщало, что высокая пожароопасность в отдельных районах Свердловской области сохранится до 21 мая. Предупреждение об это выпустили синоптики Уралгидрометцентра.

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Специалисты Авиалесоохраны, МЧС, добровольцы и работники лесничеств ликвидировали 13 лесных пожаров на территории Свердловской области за прошедшие сутки. Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики. «По итогам 19 мая ликвидирован огонь в Артемовском и Гаринскм городских округах, в Тугулымском и в Байкаловском районах. Действовали пожары на площади более тысячи гектаров. Из них десять возгораний на площади 394 гектара локализованы и не распространяются», — рассказали в официальном telagram-канале ДИП. С лесными пожарами ведут борьбу более тысячи специалистов. Привлечено 170 единиц спецтехники, включая специальную авиацию. Ранее URA.RU сообщало, что высокая пожароопасность в отдельных районах Свердловской области сохранится до 21 мая. Предупреждение об это выпустили синоптики Уралгидрометцентра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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