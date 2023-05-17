Высокая пожарная опасность в Свердловской области продлится до конца недели

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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, лесной пожар, пожар в лесу
Пожарная опасность в регионе продлится с 18 по 21 мая Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В отдельных районах Свердловской области чрезвычайная пожарная опасность продлится до 21 мая. С таким заявлением выступили синоптики Уралгидрометцентра.

«Высокая и чрезвычайная пожарная опасность в Свердловской области продлится с 18 по 21 мая», — говорится на сайте сервиса. Синоптики установили 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале.

На Северном Урале ожидают новые пожары из-за теплой и сухой погоды. Для помощи в контроле над лесными возгораниями в регион дополнительно планируется перебросить 100 парашютистов и десантников.

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В отдельных районах Свердловской области чрезвычайная пожарная опасность продлится до 21 мая. С таким заявлением выступили синоптики Уралгидрометцентра. «Высокая и чрезвычайная пожарная опасность в Свердловской области продлится с 18 по 21 мая», — говорится на сайте сервиса. Синоптики установили 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале. На Северном Урале ожидают новые пожары из-за теплой и сухой погоды. Для помощи в контроле над лесными возгораниями в регион дополнительно планируется перебросить 100 парашютистов и десантников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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