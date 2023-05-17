Высокая пожарная опасность в Свердловской области продлится до конца недели

Пожарная опасность в регионе продлится с 18 по 21 мая
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
В отдельных районах Свердловской области чрезвычайная пожарная опасность продлится до 21 мая. С таким заявлением выступили синоптики Уралгидрометцентра.
«Высокая и чрезвычайная пожарная опасность в Свердловской области продлится с 18 по 21 мая», — говорится на сайте сервиса. Синоптики установили 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале.
На Северном Урале ожидают новые пожары из-за теплой и сухой погоды. Для помощи в контроле над лесными возгораниями в регион дополнительно планируется перебросить 100 парашютистов и десантников.
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