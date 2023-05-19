19 мая 2023

Зеленский прилетел на саммит G7 в Японию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский перед саммитом G7 заявил о «приближающемся мире» Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Японию на саммит G7, который проходит в Херосиме. По приезде он заявил, что сегодня мир «станет ближе».

«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе», — написал Владимир Зеленский у себя в telegram-канале.

Ранее издание Bloomberg писало, что Зеленский лично посетит саммит в Японии. До этого обсуждалось только дистанционное участие в заседании.

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Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Японию на саммит G7, который проходит в Херосиме. По приезде он заявил, что сегодня мир «станет ближе». «Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе», — написал Владимир Зеленский у себя в telegram-канале. Ранее издание Bloomberg писало, что Зеленский лично посетит саммит в Японии. До этого обсуждалось только дистанционное участие в заседании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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