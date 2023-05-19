Владимир Зеленский перед саммитом G7 заявил о «приближающемся мире»
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Японию на саммит G7, который проходит в Херосиме. По приезде он заявил, что сегодня мир «станет ближе».
«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе», — написал Владимир Зеленский у себя в telegram-канале.
Ранее издание Bloomberg писало, что Зеленский лично посетит саммит в Японии. До этого обсуждалось только дистанционное участие в заседании.
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