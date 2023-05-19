Зеленский прилетел на саммит G7 в Японию. Видео

20 мая 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский перед саммитом G7 заявил о «приближающемся мире» Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Японию на саммит G7, который проходит в Херосиме. По приезде он заявил, что сегодня мир «станет ближе». «Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе», — написал Владимир Зеленский у себя в telegram-канале. Ранее издание Bloomberg писало, что Зеленский лично посетит саммит в Японии. До этого обсуждалось только дистанционное участие в заседании.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Японию на саммит G7, который проходит в Херосиме. По приезде он заявил, что сегодня мир «станет ближе». «Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе», — написал Владимир Зеленский у себя в telegram-канале. Ранее издание Bloomberg писало, что Зеленский лично посетит саммит в Японии. До этого обсуждалось только дистанционное участие в заседании.