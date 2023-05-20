Полковник Алехин назвал неожиданную цель ударов ВСУ по России

Полковник Алехин заявил о планах ВСУ спутать карты военному командованию РФ

21 мая 2023 в 07:03 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются показать народу Украины, что способны задеть Россию, сказал Геннадий Алехин (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины наносят удары по территории РФ, чтобы скрыть, где они действительно планируют наступать, и запутать наше командование. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Обстрелы российской территории преследуют несколько целей и задач. На мой взгляд, главная — спутать карты нашему командованию, где они будут наступать, и где они будут прорываться. Но все же решаться главные боевые действия будут именно в зоне проведения спецоперации. Это Донбасс, южное направление в первую очередь. Я еще раз просто хочу подчеркнуть, что пока линия фронта не отодвинется как можно дальше от приграничных территорий, которые находятся в России, к сожалению, такие обстрелы будут продолжаться», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, немаловажно, что удары по РФ необходимы Киеву в качестве разведывательных целей. «Они пытаются выявлять места расположения наших войск, места сосредоточения, всю нашу военную логистику», — подчеркнул полковник запаса. Своими действиями они пытаются доказать народу Украины свою боеспособность, отметил эксперт. «Решается информационно-медийная и психологическая задача. Они хотят показать всему населению Украины, что способны на многие вещи военного характера, включая удары по территории России. ВСУ обращают внимание, что могут действовать не только в зоне СВО, но и в первую очередь в приграничных районах. В частности, речь идет о Белгородской области», — объяснил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины наносят удары по территории РФ, чтобы скрыть, где они действительно планируют наступать, и запутать наше командование. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Обстрелы российской территории преследуют несколько целей и задач. На мой взгляд, главная — спутать карты нашему командованию, где они будут наступать, и где они будут прорываться. Но все же решаться главные боевые действия будут именно в зоне проведения спецоперации. Это Донбасс, южное направление в первую очередь. Я еще раз просто хочу подчеркнуть, что пока линия фронта не отодвинется как можно дальше от приграничных территорий, которые находятся в России, к сожалению, такие обстрелы будут продолжаться», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, немаловажно, что удары по РФ необходимы Киеву в качестве разведывательных целей. «Они пытаются выявлять места расположения наших войск, места сосредоточения, всю нашу военную логистику», — подчеркнул полковник запаса. Своими действиями они пытаются доказать народу Украины свою боеспособность, отметил эксперт. «Решается информационно-медийная и психологическая задача. Они хотят показать всему населению Украины, что способны на многие вещи военного характера, включая удары по территории России. ВСУ обращают внимание, что могут действовать не только в зоне СВО, но и в первую очередь в приграничных районах. В частности, речь идет о Белгородской области», — объяснил собеседник агентства.