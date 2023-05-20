Полковник Алехин назвал неожиданную цель ударов ВСУ по России

Вооруженные силы Украины наносят удары по территории РФ, чтобы скрыть, где они действительно планируют наступать, и запутать наше командование. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин.
«Обстрелы российской территории преследуют несколько целей и задач. На мой взгляд, главная — спутать карты нашему командованию, где они будут наступать, и где они будут прорываться. Но все же решаться главные боевые действия будут именно в зоне проведения спецоперации. Это Донбасс, южное направление в первую очередь. Я еще раз просто хочу подчеркнуть, что пока линия фронта не отодвинется как можно дальше от приграничных территорий, которые находятся в России, к сожалению, такие обстрелы будут продолжаться», — сказал Геннадий Алехин.
По его словам, немаловажно, что удары по РФ необходимы Киеву в качестве разведывательных целей. «Они пытаются выявлять места расположения наших войск, места сосредоточения, всю нашу военную логистику», — подчеркнул полковник запаса.
Своими действиями они пытаются доказать народу Украины свою боеспособность, отметил эксперт. «Решается информационно-медийная и психологическая задача. Они хотят показать всему населению Украины, что способны на многие вещи военного характера, включая удары по территории России. ВСУ обращают внимание, что могут действовать не только в зоне СВО, но и в первую очередь в приграничных районах. В частности, речь идет о Белгородской области», — объяснил собеседник агентства.
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