19 мая 2023

Сотни свердловчан привлечены к ответственности за нарушение противопожарного режима

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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
За пять дней заведено 433 административных дела Фото:
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Пожары в Свердловской области

За прошедшие пять дней в Свердловской области возбуждено 433 дела об административном правонарушении против граждан, не соблюдающих особый противопожарный режим. Об этом сообщили в областном правительстве.

«За пять рабочих дней возбуждено 59 дел об административных нарушениях, связанных с нарушением порядка выжигания сухой травы, пожнивных остатков, сжигания мусора и разведения костров. Заведено 374 административных дел о нарушении порядка содержания территорий свалках мусора и отходов», — рассказали в telegram-канале правительства Свердловской области.

На всей территории Свердловской области с 15 апреля введен особый противопожарный режим. В связи с этим запрещено любое разведение огня в лесу и на участках. Запрещена охота. Силовики регулярно проводят рейды по выявлению нарушителей.

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За прошедшие пять дней в Свердловской области возбуждено 433 дела об административном правонарушении против граждан, не соблюдающих особый противопожарный режим. Об этом сообщили в областном правительстве. «За пять рабочих дней возбуждено 59 дел об административных нарушениях, связанных с нарушением порядка выжигания сухой травы, пожнивных остатков, сжигания мусора и разведения костров. Заведено 374 административных дел о нарушении порядка содержания территорий свалках мусора и отходов», — рассказали в telegram-канале правительства Свердловской области. На всей территории Свердловской области с 15 апреля введен особый противопожарный режим. В связи с этим запрещено любое разведение огня в лесу и на участках. Запрещена охота. Силовики регулярно проводят рейды по выявлению нарушителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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