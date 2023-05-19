Сотни свердловчан привлечены к ответственности за нарушение противопожарного режима

За прошедшие пять дней в Свердловской области возбуждено 433 дела об административном правонарушении против граждан, не соблюдающих особый противопожарный режим. Об этом сообщили в областном правительстве.
«За пять рабочих дней возбуждено 59 дел об административных нарушениях, связанных с нарушением порядка выжигания сухой травы, пожнивных остатков, сжигания мусора и разведения костров. Заведено 374 административных дел о нарушении порядка содержания территорий свалках мусора и отходов», — рассказали в telegram-канале правительства Свердловской области.
На всей территории Свердловской области с 15 апреля введен особый противопожарный режим. В связи с этим запрещено любое разведение огня в лесу и на участках. Запрещена охота. Силовики регулярно проводят рейды по выявлению нарушителей.
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